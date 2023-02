Marta Gilart y la importancia de los círculos de apoyo emocional para superar los momentos difíciles

Marta Gilart venció superó un cáncer de mama cuando solo tenía 24 años y le marcó la vida. Se lo diagnosticaron dos años antes, en plena pandemia, y así se dio cuenta de lo necesaria que es la ayuda psicológica en los momentos difíciles. Pasó por un tratamiento de quimioterapia, mastectomía y operaciones de reconstrucción mamaria, y a nivel emocional, se apoyó en terapias individuales y después de grupo, que la hicieron avanzar, expresarse y procesar todo el camino.



Así es la historia de la nueva protagonista de Mejor Conectados, la plataforma de contenidos de Telefónica donde Ferran Adrià, Teresa Perales, Javier Gómez o el violinista Kamran Omarli retratan a la perfección la idea de que "cuando conectamos, somos capaces de hacer cosas increíbles", que también comparte Marta Gilart.



Porque reemprender la vida de una forma totalmente diferente tras un cáncer no es fácil, pero Marta ha querido vivirlo en primera persona y, a través de su canal de Instagram, ha conseguido convertir su historia en una red de apoyo emocional y visibilización del cáncer de mama.



Desde él habla sin tapujos y con un toque de humor sobre el cáncer basándose en su propia vivencia. Comenta los momentos duros que conlleva y las situaciones difíciles a las que tuvo que enfrentarse, pero además ofrece herramientas para aprender a afrontar la situación, porque resulta básico saber gestionar las emociones.



Aprender a pedir ayuda

Marta afirma que debemos desterrar la idea de que pedir ayuda es un fracaso, ya que nunca fracasamos si lo que buscamos es mejorar. Buscar ayuda es ser valiente, es valorarse y es tratar de encontrar la manera de ser feliz. Pero pedir ayuda también puede ser complicado y hay que aprender a hacerlo. "La vulnerabilidad no es algo malo, si no puedes con todo no pasa nada", asegura Marta: "Hacer terapia me ayudó a gestionar el tsunami que me venía encima".

Pedir ayuda es la clave y la vulnerabilidad no nos hace fracasar, sino que nos hace más fuertes, ya que a partir de ella solo podemos crecer gracias al apoyo emocional de profesionales y no profesionales que nos den la mano en los momentos difíciles.



Gracias a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), las personas que inician un proceso de tratamiento empiezan a entender ciertas cosas que quizás antes ni contemplaban. Uno de los métodos más útiles de los que habla Marta Gilart son las terapias grupales, puesto que ayudan a conocer a otras personas que están en la misma situación y ofrecen distintas perspectivas para gestionar las emociones.



Al margen de tabúes

Las situaciones complicadas de la vida afectan tanto a nivel físico como a nivel psicológico. Es un hecho contrastado pese a que hace años la ayuda de profesionales de la salud mental estaba totalmente estigmatizada y por ello el apoyo emocional era superfluo. Pero hemos avanzado y cada vez se rompen más tabúes sobre el apoyo piscológico en los momentos difíciles.



Marta cuenta sobre los muchos tabúes que aún existen alrededor del cáncer y todo lo que engloba más allá de la enfermedad en sí, que nos pueden arrastrar y hacernos perder la capacidad de manejar nuestra paz mental.



Sin ayuda psicológica y apoyo emocional es mucho más complicado afrontar los problemas y debemos ser conscientes de que hay mucha gente que nos puede acompañar y ayudar.



Cómo gestionar las emociones

Marta admite que "acompañar a personas que lo están pasando mal es muy complicado", pero hay muchos pequeños gestos que contribuyen a ayudarles, cosas sencillas como ayudar a hacer la compra, crear una playlist para escuchar durante el tratamiento o invitar a una merienda en casa.



"No estamos solos, siempre hay alguien que nos puede ayudar", afirma Marta, que con ese espíritu ha creado, sin pretenderlo, una red de apoyo emocional para los momentos difíciles a través de su Instagram. "Cuando conectamos, podemos hacer cosas increíbles, no tengo ninguna duda. (...) La individualidad no va a ningún sitio", afirma la nueva invitada de Mejor Conectados.



Expresarse tal cual te sientes con total libertad es una terapia en sí misma. Marta se sincera y cuenta que durante el proceso de su enfermedad se sintió "como un extraterrestre", y es fundamental tener un grupo con el que conectar, hablar de forma natural, expresarte sin restricciones, empatizar y así entenderte mejor y a tu entorno.



