La Policía investiga la fiesta en plena tercera ola en el Teatro Barceló de Madrid con aglomeraciones y sin mascarillas

Los agentes de la Policía Municipal de Madrid está pendiente de recibir la denuncia por parte de la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid para abrir una investigación sobre la fiesta celebrada este jueves en el Teatro Barceló, y para ello "en estos momentos ya está recabando toda la información posible", por lo que se recuperarán todos los antecedentes y expedientes que afecten a este local de ocio, han indicado fuentes municipales.

Fuentes policiales afirman que la Policía no se personó en el interior de dicho local puesto que no tuvo conocimiento de esa presunta fiesta. "En la emisora policial no se recibió ninguna llamada al respecto por ninguna fiesta en el interior del local, como se ha comprobado en el sistema", ha apuntado.

Sin embargo, la Policía Municipal de Madrid interpuso dos denuncias en el exterior del Teatro Barceló a dos jóvenes que no llevaban mascarillas, según han informado a fuentes del Cuerpo Local.

Al parecer, en la plaza Barceló y en la paralela calle Larra se concentraron anoche varios grupos de jóvenes en torno a una fiesta que se celebraba en esa famosa discoteca.

El origen de la polémica

Los hechos se conocían después de que el periodista Miguel Frigenti diera a conocer los hechos a través de un vídeo publicado en su cuenta de Twitter, junto al comentario: "Hola @TeatroBarcelo, estas imágenes resultarían divertidísimas si no se hubieran producido hace diez minutos, justo el día en el que hemos hecho récord de contagios. Vosotros a lo vuestro :)".

Tras viralizarse este mensaje en redes, Facua-Consumidores en Acción ha denunciado ante la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid al Grupo Trapote, propietario de la discoteca Teatro Barceló.

Facua considera que la Consejería debería adoptar como medida provisional la clausura del establecimiento, tal y como permite la normativa para este tipo de situaciones.

Almeida carga contra los irresponsables

El alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, ha arremetido contra "la pandilla" de "irresponsables" que organiza y acude a fiestas ilegales, a quienes ha recomendado pasearse por los hospitales y tanatorios de la ciudad y "poner en una balanza su frivolidad y sus ganas de fiesta" con el "drama y el dolor" que está provocando la pandemia.

En la presentación del proyecto de digitalización para el alumnado 'Brecha Digital', Almeida ha cargado duramente contra aquellos que participan y organizan fiestas ilegales, tras la publicación de un vídeo en redes sociales de una fiesta en la discoteca Teatro Barceló, donde se puede ver a la gente bailando sin mascarilla y sin respetar las distancias de seguridad.

Los propietarios responden: "Fueron hechos aislados"

Los responsables de la discoteca, que han lamentado el contenido de las imágenes, han manifestado que corresponden a un momento "puntual" coincidente con el cierre de la actividad del local e "inmediatamente después" el personal de la sala expulsó "con la mayor celeridad" al grupo de personas implicadas "por incumplimiento de la normativa sanitaria".