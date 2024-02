Primeras señales de arranque del proyecto de transformación urbana en la zona de las Tres Chimeneas en Barcelona

Este mes de febrero han comenzado los primeros trabajos que permitirán derribar el muro colindante a las Tres Xemeneies (las Tres Chimeneas) en la zona de la antigua gran central térmica del área metropolitana de Barcelona. El terreno pertenece mayoritariamente a Badalona pero permitirá reurbanizar parte de esta zona que enlaza este municipio con el de Sant Adrià de Besòs. Pueden parecer unos trabajos menores, pero esta es una obra largamente reivindicada por los vecinos de La Mora, el barrio badalonés de reciente creación en primera línea de mar que aguarda la transformación urbana de la degradada zona, desde hace 20 años. Una transformación que iría ligada a la construcción del mayor centro de producción audiovisual del sur de Europa.



En enero de 2021, los ayuntamientos de Badalona y Sant Adrià acordaban trasladar el cercado de las Tres Xemeneies unos metros más atrás para ganar espacio para la ciudadanía. Firmaron un convenio con Endesa y Metrovacesa -propietarios de parte de los terrenos-, pero las obras se han retrasado casi dos años. "Nosotros le llamamos la caída del muro de Berlín", ironiza la presidenta de la Asociación Vecinal de La Mora, Teresa García. "Nos lo han prometido tantas veces...".



Este mes se realizarán las tareas previas necesarias, así como el derribo de un muro interno. Posteriormente se derrumbará el muro exterior que hace de barrera en la zona de paso y se hará la ampliación de la calle, que pasará de 9 a 21 metros de ancho. El proyecto afectará a unos 4.000 metros cuadrados, tendrá cinco meses de duración según los cálculos del Ayuntamiento de Badalona y cuenta con un presupuesto de 1,1 millones de euros.

Las obras permitirán facilitar el espacio para que convivan vehículos en ambos sentidos, peatones y un carril bici. Desde 2017, para facilitar el paso de los peatones, se instaló un semáforo que regula el paso de ambos sentidos de la marcha para los vehículos a través de un solo carril. Un elemento que no ha resuelto los problemas de inseguridad en la zona, según el vecindario. "Las motos y las bicis atraviesan subiendo a la acera para no esperar al semáforo, todavía es más peligroso", lamenta García.

El proyecto urbanístico también permitirá mejorar la iluminación y el alcantarillado, así como la señalización y el pavimento. "Es una gran noticia la ampliación de la calle porque mejorará la seguridad en la zona, ganaremos mucho", añade la líder vecinal. Estas obras "suponen una transformación total del entorno", asegura el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol. "La remodelación supondrá la mejora de la seguridad, la creación de un espacio que tendrá mucha más luz y una ordenación óptima tanto del tráfico como del espacio peatonal y para las bicicletas", dice Albiol, reconociendo el retraso que sufre el proyecto.

Sin servicios, 20 años después

La presidenta de la entidad vecinal de este pequeño barrio de Badalona lleva un año liderando la asociación, pero lleva veinte viviendo en ella. Se trasladó cuando sólo había un bloque de pisos (ahora hay cuatro y la previsión es que acaben siendo seis), pero los servicios de los que dispone la zona no han cambiado demasiado.



"Tenemos un autobús que sólo pasa hasta las 21.30h, un supermercado, una residencia de personas mayores y un local para fumadores", detalla Teresa García. "Yo vine a vivir aquí porque me prometieron que el barrio crecería con un CAP, una escuela, un polideportivo y zonas verdes y 20 años después no hay nada de eso", lamenta.

Además, cuando empezó a construirse, el vecindario podía bañarse en la playa hasta que un tiempo después se empezaron a encontrar elementos contaminantes. Algo que también ocurrió recientemente en la playa más cercana de Sant Adrià de Besòs. "Ni a la playa de enfrente de casa podemos ir", denuncia García.

Esperan con ganas el derribo del muro como inicio de una mejora. "Pero si se derriba el muro y no se hace otra cosa, no nos servirá de nada", alerta la presidenta de la asociación vecinal. "Me han prometido tanto y han hecho tan poco...", dice Teresa García.

El Plan Director Urbanístico: una utopía para el vecindario

El Plan Director Urbanístico (PDU) de las Tres Xemeneies que debe reordenar 32 hectáreas entre la vía del tren y el mar y desde la desembocadura del río Besòs hasta el límite del barrio de La Mora, todo ello en los límites con Barcelona, prevé la construcción de 1.783 viviendas, zonas verdes, locales comerciales y la mejora de las conexiones. Además, el gran proyecto de la zona pasa por convertir la central térmica en el centro del audiovisual catalán con la creación del Catalunya Media City que pretende generar oportunidades y atraer inversiones. De hecho, el proyecto supondría albergar el centro de producción audiovisual más importante del sur de Europa.



El proyecto tiene el visto bueno de la Generalitat y de la comunidad vecinal, pero también hay opiniones contrarias. La plataforma Entesa (que engloba a varias entidades de la zona), que reivindica que se haga un gran parque litoral en el rio Besòs, ha presentado un recurso judicial para declarar nulo el PDU. Denuncian que quiere construirse en una zona inundable, que tiene una finalidad especulativa y que va en contra de la protección ambiental, entre otros aspectos.

En cambio, desde el movimiento vecinal se ve el proyecto positivamente, pero con escepticismo: "Si se construyen las viviendas y se transforma la zona sería perfecto, pero yo no me lo creo", dice la presidenta de la AV de La Mora. Después de tantos años de espera en un barrio que poco ha cambiado más allá de la construcción de bloques de pisos, la entidad vecinal se muestra del todo escéptica con el gran proyecto urbanístico. "Veremos la caída del muro y el canal de agua –infraestructura prevista en la zona-, pero nada más", añade García.