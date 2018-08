Seis ejemplos de manipulación informativa en la tele de Feijóo

El pasado 15 de junio los dos presentadores del Telexornal Serán – Telediario de la Tarde- de la Televisión de Galicia dimitieron denunciando el control informativo al que están sometidos los trabajadores del ente. Ese día era viernes, el cuarto viernes negro que los profesionales de la TVG empezaron a celebrar cada semana para protestar contra el uso partidista que hacen la Xunta y el PP de la cadena pública. Ya van catorce jornadas de protesta.

Alfonso Hermida y Tati Moyano son dos de los periodistas más veteranos de la casa y de los más reconocidos y apreciados por la audiencia. Pero llevaban años advirtiendo de la manipulación a la que somete la dirección el programa en el que daban la cara. Seguirán presentándolo hasta otoño, pero después, serán reemplazados.

Desde que empezaron los viernes negros ya se han celebrado catorce, pero a la dirección de la TVG parece no importarle. “Manipular es muy sencillo. Simplemente colocando a gente afín en los puestos de control de esos informativos y apartando a la gente crítica”, señala Raimundo Méndez, presidente del comité de empresa de la Corporación Radio e Televisión de Galicia” en una entrevista concedida al digital Adiante.gal. En ella expone algunos ejemplos de manipulación.

Público ha hablado con él y con otros trabajadores y ex trabajadores de la casa para que expliquen cómo se adultera la información para ponerla al servicio del autonómico del Partido Popular. Hay numerosos ejemplos, y estos son una muestra:

Cincuenta segundos para la sentencia de la Gürtel



El pasado mes de mayo, los editores del Telexornal Mediodía que presentan Hermida y Moyano dieron por correo electrónico las indicaciones que se debían seguir para cubrir la información sobre la sentencia de la trama Gürtel, que condenó al PP por beneficiarse de la corrupción y que, tras la moción de censura de Pedro Sánchez, acabaría con el Gobierno de Rajoy. Los editores ordenan que la cobertura no dure más de cincuenta segundos. Finalmente la noticia ocupa un minuto y dieciséis segundos, sin conexión en directo con Madrid, como sí hicieron la Televisión Española y la mayoría de las privadas y el resto de las autonómicas. Se emitieron seis testimonios de reacción a la sentencia: cuatro de líderes del PP restando importancia a la noticia, uno de un responsable de Ciudadanos y otro de Podemos.

Planos sin gente de una manifestación contra la Xunta



El 10 de junio, miles de personas abarrotan la plaza del Obradoiro en Santiago protestando contra la autorización que ha dado la Xunta a la compañía Atalaya Mining para explotar una mina de cobra en los municipios de Touro y O Pino. Los convocantes alertan de que la mina causará un irreparable daño ecológico, pues afectará a 689 hectáreas de superficie a cielo abierto y supondrá la utilización de más de 15.000 toneladas de productos químicos peligrosos. Las fotos en los medios digitales y en la mayoría de periódicos demuestran que el Obradoiro estaba repleto, pero la TVG minimiza la información emitiendo planos en los que apenas aparece gente.

Cómo hacer que parezca que UGT está contra el Gobierno



Hace unas semanas, el secretario xeral de UGT Galicia, José Antonio Gómez, fue entrevistado en el informativo matinal de la TVG. Lo habitual con este tipo de entrevistas es que se utilicen las declaraciones del invitado en los telediarios posteriores. La entrevista a Gómez duró más de media hora y el líder sindical se mostró muy crítico con el Gobierno de Feijóo. Pero el corte que escogió la dirección para emitir en los informativos de mediodía y de la noche fue el único en el que criticaba al Ejecutivo de Pedro Sánchez por la subida de los precios del gasóleo.

Los incendios no existieron hasta las once de la noche



La oleada de incendios que asoló Galicia el año pasado se inició un viernes de otoño con algunos focos. El domingo toda la comunidad estaba ya en alerta porque el fuego se había descontrolado y llegaba ya incluso a grandes poblaciones como Vigo. El propio Feijóo acabaría reconociendo que su Gobierno perdió durante casi doce horas el control de la situación. Según Raimundo Méndez, todas las cadenas privadas de España estaban ya emitiendo en directo desde las zonas afectadas desde las cinco de la tarde del domingo. Los servicios informativos de la TVG no empezaron a emitir directos hasta las once de la noche. Como si los incendios no hubieran existido hasta que ya eran demasiado grandes como para taparlos.

Podemos y Venezuela



La TVG suele dar información frecuente sobre la situación social y politica de Venezuela. La dirección se ampara en que el tema es relevante por la cantidad de migrantes y descendientes de migrantes gallegos que viven en el ese país. Como en toda América Latina, especialmente Argentina, Cuba y México, Los trabajadores del ente han contabilizado el número de veces que los informativos de la TVG hablaron de cada uno de esos países. Entre el 2014 y el 2016, cuando el auge electoral de Podemos provocó una exacerbada reacción del resto de partidos relacionando a la formación violeta con el régimen venezolano, la TVG habló en 1.910 ocasiones de Argentina, 1.212 veces de Cuba y 966 de México. Sobre Venezuela lo hizo en 2.3783 ocasiones. Las cifras figuran en el blog Eu non manipulo, que los trabajadores mantuvieron activo un tiempo para denunciar la cobertura informativa de la TVG.

Manipular es ocultar



Manipular también es ocultar las informaciones excluyéndolas de la escaleta de coberturas. Un ejemplo de noticias relevantes para el espectador gallego que no se cubrieron: una juez de Lugo acusa a dos dirigentes del PP de esa provincia de llevar ellos mismos a votar en las autonómicas del 2012 a varias ancianas afectadas de varias patologías mentales. La noticia no se emite en la TVG.