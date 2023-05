Sophie Marceau se declara sapiosexual: qué es la sapiofilia

La actriz Sophie Marceau se ha declarado sapiosexual en una entrevista con el diario Libération a raíz de la publicación de su segundo libro. La Souterraine es una compilación sobre cine, literatura y poesía que se entrelaza con fragmentos de vida de la francesa; todo supeditado a un tema central: el peso del destino femenino, expresado por su cuerpo, su sexo, su mirada y su rol.

Marceau, de 56 años, inició su ascenso a la fama de la mano del cineasta Claude Pinoteau. Fue premiada con un Premio César a la mejor actriz revelación por su interpretación en las dos películas de La Boum (1980 y 1982) y participó en largometrajes de recorrido internacional como Braveheart (1995) o Firelight (1997).

¿Qué es la sapiofilia?

La sapiofilia se trata de la atracción por el intelecto, conocimientos o carisma de una persona hasta el punto de sentir excitación sexual por la inteligencia o perspicacia del otro. La palabra procede del latín (sapiens), que quiere decir sabio o inteligente; y del griego (philes), que significa amar. Así, aquel que sea sapiofílico se sentirá atraído por aquellos que posean un gran intelecto.

Según han afirmado expertos en sexología, la sapiofilia se puede dar tanto en hombres como en mujeres, aunque el género femenino es el que se siente más atraído por la mente que por el físico. No obstante, el neologismo no implica que la apariencia física deje de ser valorada, sino que se sitúa en un segundo plano.

La sapiofilia se ha avivado últimamente por la tendencia de entablar conversaciones con alguien por redes sociales antes de conocerse en persona, lo que conlleva que la inteligencia prevalezca sobre el resto de exigencias. Dicha inteligencia no tiene por qué corresponderse con el resultado de un test que mida el coeficiente intelectual, sino que también entran dentro del saco la inteligencia emocional y social.

Al contrario que la atracción física, un sapiofílico no es seducido desde el principio por otra persona, sino que necesita conocerla antes de que afloren los sentimientos. Es el caso de aquellos que, aún no sintiéndose atraídos por alguien en un primer momento, acaban haciéndolo a medida que se conocen. Cabe señalar que es compatible tanto para heterosexuales como para homosexuales o bisexuales, puesto que se trata de una tendencia y no una orientación sexual.