La compañía ferroviaria Renfe ha suprimido alrededor del 50% de los trenes que circulan por las líneas regionales y de media distancia de la España vacía, los trayectos denominados OSP (Obligación de Servicio Público) por su función de garantizar la movilidad en las zonas rurales del país.

Esas circulaciones fueron reducidas drásticamente con la declaración del estado de alarma, que conllevó una serie de restricciones de la movilidad entre las que se incluía la prohibición de cambiar de provincia hasta la última fase de la desescalada, pero no han vuelto a ser repuestas tras el levantamiento de esas restricciones.

"Estos trenes tienen una función de vertebración territorial y de garantizar la movilidad, y hay zonas al 50% e incluso al 25%", denuncia Pepa Páez, presidenta de la sección sindical de CCOO en Renfe. "Le hemos planteado el problema a la dirección, pero nos dicen que no hay demanda, cuando la finalidad de esos servicios no es la de ganar dinero, no se puede plantear su gestión en términos económicos", añade.

La ocupación media de esos servicios ferroviarios no pasa del 20%, y en muchos casos su continuidad depende del mantenimiento de los convenios por los que las comunidades autónomas participan en su financiación aportando 35 millones cada año para evitar la pérdida de más servicios en sus zonas rurales.

"Lo han dejado muy justito"

La información recogida por CCOO en los distintos territorios indica que la supresión de circulaciones, que intensifica los problemas de comunicación en zonas a menudo aisladas de por sí, alcanza el 40% en Aragón, el 50% en Andalucía, Galicia o Murcia y supera los dos tercios en Extremadura, Castilla-La Mancha a o La Rioja.

Los recortes también afectan a líneas de mayor demanda como la que comunica Toledo con Madrid, donde esta semana circulaban seis de los 19 trenes que habitualmente cubren el recorrido, mientras los convoys en las de "ancho métrico" o vía estrecha han caído al 25% en Galicia y Euskadi y al 50% en Asturias.

"Lo han dejado muy justito", señala Páez, que llama la atención sobre algunas consecuencias de esta política como es la supresión de los trenes de inicio de jornada, que obligan a quienes los cogen por motivos laborales a optar por otros medios de transporte, ya sean públicos o privados. "Estos recortes siempre fastidian a alguien, hay que tener en cuenta que se trata de trayectos mayoritariamente de trabajo, no de ocio", apunta.

"La compañía no va a sacar trenes vacíos y sin viajeros"

Sin embargo, el Ministerio de Fomento no parece muy decidido a recuperar las frecuencias de circulación anteriores a la pandemia. O, cuando menos, no a hacerlo a corto plazo.

El titular de la cartera de Movilidad, José Luis Ábalos, aseguró hace unos días en el Senado que "lo que no va a hacer la compañía ferroviaria pública es sacar trenes vacíos y sin viajeros" y que rá aumentando la oferta con la que estrenó la 'nueva normalidad' a "un ritmo acomodado a la demanda", informa Europa Press.

Según explicó, Renfe puso en circulación el 22 de junio, tras decaer el estado de alarma, 98 trenes diarios que suman 30.000 plazas; el doble que durante el confinamiento pero apenas un tercio del volumen anterior al confinamiento.

Las líneas regionales y de media distancia son, pese a la protección que les da el sistema de OSP y las limitaciones que imponen instituciones como la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) a su liberalización para garantizar su mantenimiento, los itinerarios que menor inversión reciben año tras año. El bajo uso de la red para transportar mercancías influye en ese mismo sentido.