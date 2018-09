La denuncia contra Willy Toledo por un supuesto delito de ofensas a los sentimientos religiosos y su posterior detención han sido contestadas por dos activistas contra la represión y seis personalidades con nombre propio, quienes han salido en defensa del actor y, por extensión, del derecho a la libertad de expresión.

Público los ha entrevistado antes y después de la Vigilia en defensa de Willy Toledo, que tuvo lugar la madrugada de este jueves en el madrileño Teatro del Barrio durante las horas previas a su comparecencia ante el juez, quien ha decidido finalmente liberarlo e investigar un comentario suyo en Facebook en el que se cagaba en Dios.

Willy Meyer, exdiputado de IU en el Congreso y en la UE



“La persecución que está sufriendo Willy Toledo es un paso atrás en la historia inadmisible. Los derechos son sagrados, por lo que aceptar una denuncia por un supuesto delito contra los sentimientos religiosos supone una burla a la libertad de expresión. La separación entre el Estado y la Iglesia todavía es una asignatura pendiente en España, por lo que abogo por recuperar el espíritu de la Constitución, que garantiza esa división en el artículo 16”.

Nazanin Armanian, politóloga iraní exiliada en España



“Vengo de un país donde, después de una lucha brutal de dos siglos, conseguimos separar la religión del Estado y, de repente, hemos sufrido una regresión a un régimen teocrático. Me solidarizo con Willy Toledo, porque la experiencia en Irán demuestra que las conquistas sociales son reversibles si no se sigue luchando por defenderlas. Hay que respetar a las personas, pero debemos criticar abiertamente tanto a las instituciones eclesiásticas como a los libros sagrados”.

Pepe Viyuela, humorista y miembro de Podemos



“Es un despropósito que la Justicia haya aceptado la denuncia contra Willy Toledo. Una auténtica locura, aunque si lo analizas fríamente aquí resulta de lo más normal. Basta pensar en la abundante presencia de una Iglesia católica represiva en las instituciones españolas. Por ello, la actitud de Willy se inscribe en una lucha que va más allá de un comentario en Facebook, porque él sabe perfectamente lo que está haciendo. Su sacrificio no va a ser en vano, porque nos hace pensar en qué país vivimos. Aprovecho, pues, para hace un llamamiento a la apostasía en masa”.

Towanda Rebels, autoras de HolaGuerrera y HolaPutero

“Lo que ha hecho Willy Toledo es un acto performativo en toda regla, porque ha puesto negro sobre blanco [la persecución que sufren quienes atentan contra la Iglesia católica]. En realidad, la atención no debería recaer sobre él, sino sobre el juez que admitió a trámite la demanda, que se apoya en una ley franquista”.

Diego Cañamero, sindicalista agrario y diputado

“Quienes administran nuestra libertad no lucharon por ella. La situación que sufre Willy Toledo y otros compañeros, algunos encarcelados, resulta injusta. Una prueba de que estamos retrocediendo en materia de derechos. ¿Es posible que una democracia meta en la cárcel a la gente por estos motivos? Obviamente no, por lo que la ciudadanía debería rebelarse contra esas medidas, porque la represión no va dirigida sólo contra Willy o contra los sindicalistas. Yo me considero cristiano, pero la persona que no cree tampoco insulta. Todo esto es una barbaridad: ¿quién no se ha cagado en Dios alguna vez en su vida?

Lucía Etxebarria, escritora, guionista y directora teatral



“El ordenamiento jurídico español es una excepción en Europa. Aunque la periodista Éloïse Bouton, exactivista de Femen, fue condenada en Francia por exhibición sexual porque mostró sus pechos dentro de la iglesia de la Madeleine, si bien ha recurrido la sentencia en un tribunal superior. Aquí, la ley sólo protege a la Iglesia católica, mientras que las chicas que recibimos amenazas a diario no contamos con protección. Yo, cada vez que me corto cuando cocino, me cago en dios. Llevar ante un juez a Willy Toledo por hacer lo mismo es absurdo, pero estoy convencida de lo que ha hecho él es una obra de arte”.

Movimiento Antirrepresivo de Madrid

Sin nombre propio, pero con argumentos que van más allá de la detención del actor, también toman la palabra dos activistas por la libertad de expresión, quienes ejercen de portavoces del Movimiento Antirrepresivo de Madrid, organizador de la vigilia en su defensa.

Ella considera que es una medida política: "Reprimen a Willy Toledo porque es de izquierdas, no por una ofensa a los sentimientos religiosos. Ésa ha sido la excusa, pero el motivo real responde a su ideología, a su tirón mediático y a sus manifestaciones contra el Estado. En España, rebelarse contra el poder socioeconómico del capitalismo es motivo de juicios y encarcelamientos de la clase trabajadora. Meter a un par de corruptos en la cárcel es simplemente un paripé, porque en realidad no están juzgando las políticas que cada día nos hacen más precarios”.

Él cree que no hay que centrarse en el castigo, sino en la raíz del problema: “No se trata de que se soliciten e impongan penas excesivas, sino de que nadie debería ser perseguido en este país por ejercer su derecho a la libertad de expresión. Dejemos de decir que los acusados han traspasado una línea roja, porque la verdad es que se les hostiga por antifascistas. No se pueden analizar como hechos aislados, sino como casos de represión, porque es una barbaridad que expresarse libremente sea considerado un delito”.





