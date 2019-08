Desde que Ciudadanos anunció su fichaje estrella, Marcos de Quinto, este no ha dejado de protagonizar polémicas a través de las redes sociales. La última ha ocurrido este fin de semana cuando el diputado llamó en su cuenta de Twitter "bien comidos pasajeros" a algunas personas rescatadas por Open Arms.

La piadosa teocracia izquierdista envía a la hoguera a quien se le atisbe un mínimo comentario crítico sobre el Open Arms y alguno de sus bien comidos pasajeros (que costearon su pasaje con las mafias).

Pero pobre del que se atreva a mencionar la hambruna del éxodo venezolano !! https://t.co/8BCwFwRHBT — Marcos de Quinto (@MarcosdeQuinto) August 15, 2019

Este comentario desató una auténtica batalla en redes y, de Quinto, se despachó a gusto con cualquier usuario que estaba en contra de sus palabras. “Fascista”,” Troll de mierda”, “Miserable” y “Basura” han sido algos de los insultos que el diputado publicó durante este fin de semana.

Me siento avergonzada de que un representante público se dirija en estos términos contra cualquier ciudadano. No soy de bloquear, sencillamente dejaré de seguirte por levantar calumnias contra mi marido. pic.twitter.com/SpoHR62uU3 — Keka Sánchez (@kekasanchez) August 17, 2019

Esta polémica no es la única que ha tenido el político de Ciudadanos. El 13 de enero de este año tachó de “chiringuito” a las asociaciones feministas y explicó que “sirven para colocar a indocumentados que viven del cuento”.

Nadie niega la necesidad de luchar contra la violencia machista o el cambio climático.

Lo indignante es que, con la excusa de esas causas, se montan chiringuitos que no aportan nada pero sirven para colocar a indocumentados que viven del cuento.https://t.co/Kp55BSifud — Marcos de Quinto (@MarcosdeQuinto) January 13, 2019

En junio, tuvo una fuerte discusión con Ignasi Guardans (político y exmilitante de Convergencia Democrática de Cataluña) en la que le acabó llamando “gentuza” con estas palabras: “Cuando gentuza como tú me insulta, abro una botella de Quinta do Vale Meao, me sirvo una copa, y pienso en lo afortunado que soy por no parecerme a tí :-)”. El culebrón duró varios días dando paso a una posterior discusión con la actriz Anabel Alonso.

Cuando gentuza como tu me insulta, abro una botella de Quinta do Vale Meao, me sirvo una copa, y pienso en lo afortunado que soy por no parecerme a tí 🙂 — Marcos de Quinto (@MarcosdeQuinto) June 18, 2019

Tan sólo un mes después otra polémica ocupó las redes, y es que el diputado se metió en un jardín al sugerir (de forma irónica) un ojo por ojo como medida penitenciaria para presos de ETA.

No se si 22 años en una cómoda prisión española, con toda la seguridad jurídica de nuestra democracia, equivale a 532 días de infierno, de “corredor de la muerte”, esperando cada día el tiro en la nuca, sin información y sin compañeros de celda. https://t.co/QjxAjtLkyM — Marcos de Quinto (@MarcosdeQuinto) July 28, 2019

La realidad es que parece que de Quinto se ha empeñado en no dejar títere sin cabeza. Tal y como publica La Ser, como siga así, el que se va a quedar sin cabeza es él, ya que su actitud chulesca está molestando a los miembros de su propio partido.