Apenas ha comenzado la legislatura y el nuevo Gobierno de coalición, y la caverna ya ha desenterrado el hacha de guerra y sigue asustando a sus lectores con la llegada de los rojos, como ya os hemos contado en otras entregas (Uno, dos, tres y cuatro). En los últimos días, muchos de los ataques de los medios y webs de la derecha se han centrado especialmente en el Ministerio de Igualdad y en los nombramientos de mujeres como altos cargos, tras años de órganos del Estado con sólo hombres asumiendo las máximas responsabilidades sin que les pareciera mal (¿llegaremos a ver pedir a la derecha cuotas en los ministerios?). Ataques que se han cebado especialmente con la nueva directora del Instituto de la Mujer, Beatriz Gimeno.

La estrategia es la misma de siempre: exageraciones que llegan al ridículo, frases descontextualizadas y afirmaciones que directamente no se corresponden con lo escrito. Artículos en los que la llaman “gachí”, "feminazi", o la tildan de “antihombres”, que aseguran que llama a “quemar iglesias” o que quiere “cerrar las cárceles” .

Incluso hay algún señor adulto que ha llegado a firmar una columna con el titular “Mi ano no es de Podemos” (en serio, de verdad).

Los ataques a @BeatrizGimeno1 parecía cuando comenzaron que iban a ser duros. Pero se les ha ido de las manos y más que amedrentar, lo que está haciendo la derecha empieza a ser realmente ridículo. Como si les diese en la línea de flotación de su masculinidad más reaccionaria. pic.twitter.com/Ja0msloT2P — Isa Serra (@isaserras) January 16, 2020

Estos son algunos de los ataques de la caverna a la nueva directora del Instituto de la Mujer:

”La nueva directora del Instituto de la Mujer llamó a quemar las iglesias”

Webs como Okdiario han publicado artículos asegurando que Gimeno justificó la “quema de iglesias”. Una noticia compartida por Intereconomía incluso afirma que “llamó" a quemar iglesias.

La realidad es que Gimeno escribió un artículo en El Diario en 2013, donde hablaba de la Iglesia y explicaba que esta fue “colaboradora necesaria de la dictadura pero antes de eso era parte imprescindible de un sistema de poder casi feudal". En ese contexto, explica cómo “era una institución tan odiada por la clase trabajadora, por el campesinado, por la mayoría de los intelectuales que, en cuanto se prendió una chispa, la gente corrió a quemar iglesias”.

Este artículo ha sido utilizado también por la ultraderecha para asegurar que “un odio semejante solo se encuentra en el ISIS”:

???? Un odio semejante solo se encuentra en el ISIS. No puede ocupar un cargo público alguien que pisotea de esta manera la libertad religiosa. Exigimos su cese inmediato. ➡ "La nueva directora del Instituto de la Mujer llamó a quemar las iglesias" https://t.co/95nwLe77H9 — VOX ???????? (@vox_es) January 16, 2020

”La directora del Instituto de la Mujer anima a penetrar analmente a los hombres para alcanzar la igualdad”

Cuando el ridículo se apodera de los medios todo puede pasar. Webs como El Independiente, OkDiario, La Gaceta de Salamanca o Hispañidad han publicado artículos tan burdos como este. Con ello tratan de ridiculizar un texto publicado por Gimeno en su blog, en el que comentaba un libro titulado: “Por el culo. Políticas anales”. Un libro que hace un recorrido histórico sobre el sexo anal.

En este titular -con el que se pretende desacreditar a ⁦@BeatrizGimeno1⁩ - no solo hay la característica mala fe y la falta de rigor periodístico propia de este panfleto; yo diría que también hay un deseo no asumido al que el editor le ha encontrado esta salida. ???? pic.twitter.com/p7pPIsDh1F — Noelia Adánez (@noeliaclasica) January 16, 2020

Gimeno reflexionaba sobre cómo la penetración anal ha sido históricamente un símbolo de “pasividad entendida como feminización (degradante) y como lugar de placer inasumible para los hombres heterosexuales”. En ese contexto, aseguraba: “Estoy convencida, cada vez más, que para que se produzca un verdadero cambio cultural tienen que cambiar también las prácticas sexuales hegemónicas y heteronormativas y que sin ese cambio, que afecta a lo simbólico y a la construcción de las subjetividades, no se producirá un verdadero cambio social que iguale a hombres y mujeres”.

La cosa llegó a tal punto que incluso una web deportiva, Marca, publico la 'noticia' y después la eliminó, como puede verse en este enlace que ahora lleva a otro artículo diferente:

Beatriz Gimeno, la nueva directora del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades (IMIO), considera que la igualdad entre sexos pasa por "la penetración anal de los hombres por parte de mujeres"https://t.co/oeo0Q3BNSd — Tiramillas (@tiramillas) January 15, 2020

"Mi ano no es de Podemos”

Mención aparte merece el columnista que se ha marcado un artículo en El Independiente, titulado “Mi ano no es de Podemos”.

"Mi ano no es de Podemos".

O sea, un hombre adulto (suponemos) y con estudios (suponemos) ha decidido titular así una columna de opinión.

El periodismo moderno me supera. https://t.co/STygaoJ9iW — Otis B. Driftwood (@obdriftwood) January 16, 2020

"Gimeno, la diputada comunista que quiere cerrar las cárceles"

Si ya has asustado a tus lectores con una persona diciendo que quiere quemar iglesias y sodomizar a los hombres ¿qué te queda? Está claro, decir que es comunista y que quiere cerrar las cárceles. En su carrera por lograr el texto más ridículo cargando contra la nueva directora del Instituto de la Mujer, varios medios han coincidido en asegurar que “quiere cerrar las cárceles”.

En este caso utilizan un tuit que escribió en 2019 contra la Prisión Permanente Revisable: “No queremos más presos ni más cárceles. Queremos cerrar cárceles y en algunos países se hace”. Dijo “cerrar cárceles”, no “las cárceles”, pero bueno, los detalles no importan cuando tu objetivo no es informar.

Efectivamente, muchos expertos abogan por no eternizar las condenas y países como Holanda han disminuido su población penitenciaria (y su número de cárceles) gracias a programas de rehabilitación, que es a lo que se refería Gimeno, como se puede ver por el enlace que incorporaba en su mensaje.

No queremos Prisión Permanente Revisable. No queremos más presos ni más cárceles. Queremos cerrar cárceles y en algunos países se hace. https://t.co/nD3Tez9C3P — Beatriz Gimeno (@BeatrizGimeno1) December 17, 2019

"Feminazi", "la 'gachí', "antihombres"...

Porque el ataque desaforado no está reñido con las malas formas. Por ejemplo, en Periodista Digital la llaman “La ‘gachí’", “la inquilina de ese chiringuito” o “esta ‘joyita'”. En Outono la llaman “extremista”. En Mediterráneo Digital hablan de ella bajo el epígrafe “Mundo feminazi”. En Hispañidad hablan de "la cuota gay-lésbica del ministerio de Irene Montero”. En Libertad Digital la califican de “activista antihombres y anticatólicos”… Suma y sigue.

Aún con todos estos ataque, muchos tuiteros y cargos de Unidas Podemos han salido en su defensa:

Ya os aviso que a @BeatrizGimeno1 no la vais a amedrentar por mucho empeño que le pongáis. ????‍♀️????‍♀️ — Protestona ???? (@protestona1) January 17, 2020

Hoy me han llamado dos veces puritana, una vez neopuritana, otra fasciopuritana...

Por defender que las instituciones sobre Violencia de Género e Igualdad es normal que las dirijan mujeres.

Vivan @VickyRosell @btcpd @BeatrizGimeno1 @IreneMontero y muchas más! Se llama MISOGINIA — Cristina Fallarás (@LaFallaras) January 16, 2020

.@BeatrizGimeno1,histórica defensora de los derechos LGTBI y feministas, cargada de análisis y experiencia, nueva directora del Instituto de la Mujer. Fue presidenta de la FELGTB en el periodo en que se aprobó el matrimonio igualitario y la ley de identidad de género. — Olga Rodriguez (@olgarodriguezfr) January 13, 2020

Normal que la caverna cargue contra @BeatrizGimeno1, normal que les cause pavor que este país eche decididamente a caminar en dirección contraria a sus privilegios y sus supersticiones. Ni medio segundo de caso. Como muy bien dice Abascal, no estamos aquí para gustarles a ellos. — Jónatham F. Moriche ❤️☀️???? (@jfmoriche) January 16, 2020

Los ataques a @BeatrizGimeno1 demuestran lo que ya sabíamos: muchos trabajan en contra de la Igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Es un deber hacer pedagogía, muchos no son conscientes. Que trabajo por delante tiene ese Instituto y ese Ministerio de Igualdad. — ⚡️ JUANMA DEL OLMO (@juanmalpr) January 16, 2020

