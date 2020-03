"Es el primer momento de mi vida en el que creo que es posible que me muera habiendo vivido la República en este país". Es uno de los mensajes aparecidos en las redes tras el discurso del rey Felipe VI a los españoles sobre la crisis del coronavirus.

El monarca pronunció un discurso de unos ocho minutos, lleno de buenos deseos, ánimos y confianza. Y nada más. Ni una palabra sobre el escándalo de la Casa Real, después de conocerse que Felipe VI es beneficiario de una sociedad offshore creada por el rey Juan Carlos vinculada a una donación de 65 millones de euros de Arabia Saudí, según publicó el diario The Telegraph.

En muchos barrios de España, sus palabras fueron recibidas con una estruendosa cacerolada. En las redes, esa protesta se transformó en un aluvión de tuits y en un hashtag despidiendo a la monarquía: #CoronaCiao.

Es el primer momento de mi vida en el que creo que es posible que me muera habiendo vivido la República en este país. Os lo juro.

Muchos han criticado el discurso vacío del rey, algunos han bromeando o han hecho memes y otros han mostrado las caceroladas en su barrio. Esta es una muestra:

- Felipe, has hecho muy bien renunciando a la herencia. Te doy todo el mérito. - No, gracias, mamá, el Emérito pa tí. - ¿Que murmuráis? - Tu calla, golfo. pic.twitter.com/qJEmdpjDWw

-Hola, soy el Rey de España y he venido a no decir nada de las cuentas de mi padre. Así que me voy. Que, total, tampoco Pinto nada hablando sobre un virus. Adiós, súbditos. pic.twitter.com/Cm56G64ZL3

— Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) March 18, 2020