La Comunidad de Madrid presentó este jueves al Ministerio de Sanidad el documento en el que solicita pasar a la fase 1 de la desescalada el próximo 11 de mayo. El informe, anunciado tras un cambio de criterio del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, llegó con más de un día de retraso y sin firma. La decisión, además, se ha tomado pese de las dudas existentes entre los expertos autónomicos, e incluso ha conllevado la dimisión de la responsable de Salud Pública, Yolanda Fuentes, al estar en desacuerdo con la presidenta de la CAM

A la espera de lo que decida Sanidad, que de momento se inclina por rechazar la petición de Madrid de pasar a la fase 1, Mónica García, diputada de la Asamblea madrileña por Mas Madrid, desmontó este jueves la propuesta de Ayuso de pasar de fase, una decisión que no se ha tomado en la Conserjería de Sanidad, sino "entre la señora Ayuso y el señor Aguado, que han tirado una moneda al aire", señaló esta médica de profesión. "No tenemos ningún informe epidemiológico ni ningún informe de la Conserjería que hayan mandado ustedes al Ministerio de Sanidad para justificar que realmente estamos preparados para pasar a la siguiente fase", aseguró.

García denunció la falta de recursos de los hospitales madrileños tras los recortes aplicados por los gobiernos del PP en la Comunidad. "Realmente usted cree que la Conserjería de Sanidad está preparada para pasar a las fase 1?". "En camas de agudos no vamos a estar preparados nunca porque tenemos un déficit estructural que arrastramos desde hace años y por eso somos unas de las regiones con menos cama de toda Europa. Y en camas de UVI seguimos estando en el límite de nuestra capacidad", ahondó.

Asimismo, recordó que los datos de los últimos días reflejan que "aún existen 6.800 casos, tres veces más de los que teníamos en la primera semana de marzo, esa semana en la que ustedes no hicieron nada, pero siempre reclaman que se tenía que haber hecho algo".

????¿FASE 1 EN MADRID? A los profesionales sanitarios nos entró ayer pánico al ver la petición de Ayuso. NO HAY NI UN SOLO INFORME CIENTÍFICO que lo avale. Seguimos a la cola de camas y UVI. Es una irresponsabilidad que podemos pagar muy caro. pic.twitter.com/ycyI0v8SXO — Mónica García (@Monica_Garcia_G) May 7, 2020

Y, sobre esta cuestión, añadió: "Ustedes que tanto han criticado el comité de expertos del Gobierno central, me parece que lo que han tenido en el Gobierno aquí para tomar esta decisión ha sido un comité de chamanes". "Dejen de tirar una moneda al aire con nuestra salud", remató.

Por último, acusó al Ejecutivo autonómico de "no tener un plan" e ironizó con las medidas anunciadas por Ayuso para luchar contra la emergencia sanitaria: "Lo peor de un gobierno no es que se equivoque. El problema es que ustedes no tienen ni un rumbo ni una brújula. Bueno, sí, como nos ha confirmado la señora Ayuso y lleva diciendo varios días: bajar impuestos. Supongo que a los profesionales nos pagarán con acciones de Telepizza o con metros cuadrados de suelo liberado".