Escándalo en Madrid a cuenta de la gestión de las residencias de ancianos durante la emergencia del coronavirus. Finalmente se ha confirmado que el Gobierno de Ayuso dictó una orden para que no ingresaran en los hospitales todos los ancianos enfermos. Según ha desvelado Infolibre "entre el 25 y el 30 de marzo fallecieron 1.364 residentes en Madrid y sólo el 13% fue trasladado previamente a un hospital".

Tras cambiar varias veces de versión, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha alegado hoy que a principios de marzo se envió "por error" a los centros sociosanitarios "un borrador" de un protocolo que desaconsejaba la derivación de ancianos procedentes de residencias a los hospitales de la región. Sin embargo, el diario El País ha desvelado dos correos electrónicos que el Consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, de Ciudadanos, envió a su homólogo de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, del PP. En ellos, le habla de las consecuencias de no trasladar a todos los ancianos de residencias a hospitales. Reyero le advertía de que "muchos residentes" podrían "fallecer de forma indigna" y le también de las posibles consecuencias legales.

El escándalo también ha provocado un cisma en el Gobierno regional entre los socios de Gobierno y ya ha acabado en una querella de familiares de mayores en residencias contra la presidenta regional, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero y 10 directores de geriátricos.

En las redes, es escándalo ha provocado un torrente de indignación:

- Pues resulta que mandé por error el protocolo que desaconsejaba enviar ancianos a hospitales...y he mezclado COVID con demagogia y lágrimitas...y se empezaron a morir los viejos a mogollón...y bueno, que la he liado parda. pic.twitter.com/slOzdhOStf

Primero Ayuso dijo que los documentos no existían..

Luego que eran un borrador..

Cuando se demostró que eran ciertos.. fue "por error"..

Y ahora que la Guardia Civil no tiene que inventarse informes con noticias de OK Diario ni manipulando no hace nada.. Cojonudo #AyusoAPrision

— Sayonara (@Sayo_cab75) June 5, 2020