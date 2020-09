No es una fake news, ni una parodia, ni un imitador haciendo un chiste. Es Pablo Casado diciendo que los españoles hemos votado a Felipe VI, pero que a Iglesias y a Garzón, no. Claro, Pablo, y por el mar corren las liebres.

Sabemos que resulta difícil de creer que nos tomen por tan tontos, pero os aseguramos que es verdad: el propio PP ha difundido la frase.

"Es de una gran cobardía, a nivel personal, que Sánchez no dé la cara para defender al Rey y a la unidad constitucional. A Felipe VI lo votamos los españoles, a Garzón y a Iglesias no, ya que Sánchez prometió en campaña que no pactaría con ellos".

Este lunes, Pablo Casado fue entrevistado por Carlos Alsina en el programa Más de Uno de Onda Cero. A media entrevista, ya había dejado un momento memorable al reconocer que en el PP critican a Pedro Sánchez con el coronavirus haga lo que haga:

Sin embargo, este momento quedó eclipsado por completo por lo que dijo después: que en España hemos votado al rey pero no a los diputados. Delirante es poco. Esta es la frase completa:

"Sánchez lleva tres días sin defender al rey de España, es decir, a todos los españoles que votamos hace 40 años que la forma de Estado fuera la monarquía parlamentaria y hace seis que quien la encarnara fuera Felipe de Borbón. Repito, lo votamos los españoles. Un recordatorio para el señor Garzón y el señor Iglesias, a los que no votaron los españoles para estar en el Gobierno, porque Sánchez se comprometió solemnemente a nunca pactar con ellos, fueron a Garzón y a Iglesias".

Además, para más recochineo, a renglón seguido, aseguró: "Por eso nosotros decimos la verdad y Sánchez no para de mentir".

Como una declaración así sólo puede ser tratada desde el campo del humor, los tuiteros han asumido ese reto:

Pues sería en un referéndum ilegal porque yo no me enteré. pic.twitter.com/1vWuTDewP4

No se estuvo en Irak, la sede se pagó sola en negro, no se pegó a nadie el 1O, no hay presos políticos, Casado tiene un máster en Harvard, VOX es centro derecha, Guaidó es Presidente, o llamas a Securitas o te okuparán la casa y se votó a Felipe VI pero a Garzón y a Iglesias, no.

— Gabriel Rufián (@gabrielrufian) September 28, 2020