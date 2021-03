La Delegación del Gobierno en Madrid ha decidido prohibir las manifestaciones del 8M que han sido comunicadas, previstas para el domingo 7 y el lunes 8 de marzo de 2021 en esta Comunidad. Madrid sigue siendo uno de los territorios de España con mayor índice de contagios de coronavirus, así como de personas hospitalizadas, por encima de la media nacional.

El delegado del Gobierno, José Manuel Franco, ha comunicado la decisión aduciendo a "motivos de salud pública", después de "estudiar detalladamente cada una de las peticiones presentadas" y teniendo en cuenta las "posibles confluencias de distintas concentraciones multitudinarias en varias zonas de Madrid". Hasta ahora la Delegación había anunciado que se permitirían las concentraciones con un máximo de 500 personas y bajo medidas de seguridad que permitieran el distanciamiento social.

Un anuncio al que le han seguido reacciones de todo tipo. Mientras que algunas voces aplauden la decisión y hablan de la necesidad de ser precavidos para tratar de evitar una cuarta ola de contagios en las próximas semanas, otros también hablan de doble rasero. Y es que en los últimos meses se han producido diferentes manifestaciones en Madrid y otros territorios, algunas incluso de grupos neonazis donde se realizaron alegatos antisemitas y xenófobos y otras de grupos negacionistas del virus, sin distanciamiento ni mascarillas. También se han celebrado eventos multitudinarios y conciertos, como el que Raphael protagonizó el pasado diciembre en el Wizink Center, que reunió a más de 5.000 personas.

Por no olvidar el significado político que en los últimos meses la derecha ha dado las manifestaciones feministas, tras meses de relacionar el pasado 8M con la pandemia del coronavirus en España, pese a que un mínimo análisis echa por tierra esta burda demagogia.

Esta es una pequeña muestra del debate que la decisión ha generado en Twitter:

No fui el año pasado porque ya me parecía una locura, estoy totalmente a favor de medidas mucho más restrictivas en gral. Dicho esto, cada mani que ha habido han dicho q no se podía negar xq era un dcho fundamental (incluso durante el confinamiento) ¿Qué diferencia hay con ésta?

— Ana Caos (@anacaotica88) March 4, 2021