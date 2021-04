Sucedió este domingo, durante el partido Cádiz-Valencia. El equipo valenciano abandonó unos minutos el encuentro después de que el central Mouctar Diakhaby denunciase un supuesto insulto racista del jugador del Cádiz, Juan Cala. Según aseguró Gabriel Paulista, jugador del Valencia, Cala habría llamado "negro de mierda" a Diakhaby.

Finalmente, el partido se reanudó pero ya sin Diakhaby, lo que ha provocado también críticas al Valencia. El equipo ha asegurado en un comunicado que los jugadores decidieron regresar al terreno de juego después de que el árbitro les advirtiera de una posible penalización.

Además aseguran que fue precisamente Diakhaby el que pidió a sus compañeros que regresaran al campo. Cala siguió jugando hasta el descanso.

Un caso que ha vuelto a reavivar las críticas al racismo en los terrenos de juego, tal y como han reflejado en las últimas horas las redes sociales. Diferentes políticos, deportistas y tuiteros han aprovechado para condenar el racismo y muchos han recordado cómo, tras décadas de insultos racistas en los campos, una vez sí se suspendió un encuentro por gritos desde la grada a un jugador: cuando desde la grada del Rallo Vallecano se coreó: "Zozulia eres un nazi".

No hay excusas ni término medio: una sociedad democrática debe reprobar los insultos o agresiones racistas. No al racismo en todos los espacios, en el deporte, en la calle o en cualquier situación. Toda mi solidaridad con Diakhaby.

Durante años en el fútbol hemos visto hasta cómo tiraban plátanos a jugadores. Queda muy bonito el lema "NO AL RACISMO" para la foto, pero si un partido se para antes por llamar "nazi" a Zozulya que por llamar "negro de mierda" a Diakhaby es que no existe un compromiso real.

Conozco bien a Diakhaby... no habría abandonado el partido sin una razón... El racismo no debe estar en el fútbol y en ningún otro lugar... pronto sabremos las razones.. Hasta que sepamos más : fuerza para ti hermano ???????? #cadizvalencia #amuntValencia

Aquí no entiendo de rivalidad!

Fuerza Diakhaby! ????????????

Fuera el racismo!

Say no to racism! pic.twitter.com/QkcLlscmlb

— pau torres (@pauttorres) April 4, 2021