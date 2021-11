Así desarma Yolanda Díaz el eslogan preferido de Isabel Díaz Ayuso

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en la III Assemblea Nacional de los comuns, a 21 de noviembre de 2021, en Barcelona.- Pau Venteo / Europa Press

Por Tremending

Conviene desmontar el trampantojo libertario de Ayuso. Esa palabrita mágica -libertad– a la que se encomienda la líder madrileña en casi cada intervención. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha querido desarmar el eslogan trumpista de Ayuso. Lo ha hecho este domingo en un acto de Catalunya en Comú en el que se le pudo ver junto a Ada Colau, Mónica Oltra y Alberto Garzón, entre otros. En su alocución, Díaz reflexionó en torno a la situación de los trabajadores e hizo hincapié en la necesidad de una reforma laboral que abogue por el "trabajo decente, salarios dignos y vidas dignas" para los trabajadores.

"Humildemente, es lo que vamos a hacer antes del 31 de diciembre, cambiar la vida de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. No hay alternativa. La alternativa no es, como nos decía el PP, elegir entre el despido o un trabajo precario", denunció entre aplausos la política gallega. A modo de coda, Díaz quiso mandar un recado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, en concreto puso el foco en una de sus más repetidas consignas; la libertad. "Un joven que percibe un salario de 400 euros, por mucho que en Madrid entonen otra música, yo os garantizo que no tiene libertad ninguna para poder negociar nada con su empresario o con su jefe. No hay libertad posible". Así lo recogía el economista Carlos Sánchez Mato:

Libertad son salarios y vidas dignas.

Hay alternativa

