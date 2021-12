"Acorten la jornada laboral": la petición viral de una niña chilena a Boric para poder pasar más tiempo con su madre

La reducción de la jornada laboral de 40 horas semanales a cuatro días, es decir, a 32 horas por semana, es uno de los temas más candentes del momento. En algunos países la están empezando a implantar, como sucede en Islandia. También hay algunas empresas que ya han dado el paso de reducir las horas de trabajo.

Esta medida tiene multitud de beneficios: aumenta la productividad, rebaja la contaminación, facilita la conciliación…Este último punto no solo es importante para los adultos, sino también para los niños:

Esta niña chilena quiere que su madre trabaje menos para que pueda estar más tiempo con ella: "Mi mamá como es asistente social… trabaja, trabaja, trabaja". En Chile, la jornada ordinaria de trabajo son 45 horas y una de las promesas del nuevo presidente del país Gabriel Boric es su reducción hasta las 40, las que tiene fijadas ahora España. Incluso el presidente ha mencionado el vídeo en su cuenta de Twitter:

Hay quienes pensarán que esto es arreglado. Les prometo que no. https://t.co/9vnDU1T04T

El vídeo ha tenido gran repercusión en las redes sociales y muchas personas han reaccionado a las palabras de la niña:

Cuando una nena de 10 años tiene mejor grandilocuencia, pensamiento crítico, saber estar, seguridad y propuestas que la mayoría de nuestros políticos, A MÍ ME PREOCUPA.

No se nos puede olvidar nunca que trabajamos para poder vivir mejor, no vivimos para trabajar. Romantizar con la dignificación personal mediante el trabajo es una lógica antigua que no responde a las necesidades actuales de la ciudadanía. https://t.co/DOScvqd9h7

