El tuit de un diputado del PP atacando a Garzón que demuestra que no se ha leído lo que ha dicho (o le da igual)

Tocar un tema tan arraigado en la sociedad española como el consumo de carne o la ganadería es atacar a una de las vacas sagradas (nunca mejor dicho). Y si no, que se lo digan a Alberto Garzón, que cada vez que lo hace tergiversan sus palabras y montan una polémica.

Cada vez que ha tocado este tema han salido de hasta debajo de las piedras los defensores de la 'marca España' y no han faltado reacciones como la del imbatible "chuletón al punto" de Pedro Sánchez o el último tuit del diputado del PP por Badajoz, Victor Píriz Maya.

El diputado ha compartido un tuit con la foto de dos filetes alabando las bondades de la ganadería extremeña. ¿Qué tiene que ver con las declaraciones de Alberto Garzón? Pues absolutamente nada. La frase "qué tendrá que ver el tocino con la velocidad" nunca ha tenido más sentido. Y los tuiteros se han encargado de hacérselo saber.

Di que no has leído el artículo sin decir qué no has leído el artículo. pic.twitter.com/kHZUfgKQDk

— Lord Siniestro (@LordSiniestro) January 5, 2022