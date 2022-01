"Imagina que Pedro Sánchez defendiera a los miembros de su Gobierno de los bulos. Sigue imaginando": críticas por sus palabras sobre Garzón

"Más allá de las declaraciones que, insisto, yo lamento… Lo lamento porque ha generado una polémica que creo que, insisto, no se compadece ni con la realidad del sector ni tampoco con la realidad del día a día que hace el Gobierno de España". Así respondía este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando le preguntaban en la Cadena Ser sobre la polémica por las palabras de Garzón.

Pedro Sánchez, sobre Garzón: "Ha generado una polémica que no se corresponde con la realidad del sector ni con la realidad del día a día que hace el Gobierno de España" https://t.co/A0Qw8fU8BS pic.twitter.com/u1NJcx69UI

En concreto sobre la polémica que se levantó la semana pasada, cuando varios políticos tanto del PP como del PSOE, como varios medios, tergiversaron unas declaraciones de Garzón sobre las macrogranjas en España.

La reacción de Sánchez, afeando las palabras de Garzón en lugar de explicar qué es lo que ha dicho y lo que no, ha provocado muchas reacciones en las redes sociales y desde la izquierda criticando al presidente.

Una de las críticas ha llegado del exvicepresidente Pablo Iglesias:

Pero no son las únicas. Estos son algunos ejemplos:

Sánchez lamenta las declaraciones de Garzón contra las macrogranjas. Los Gobiernos de coalición pueden tener discrepancias, pero no deslealtad. Menos aún viniendo del jefe y esta es la segunda vez que Sánchez deja solo a un ministro de su Gobierno atacado por decir una verdad.

Lamentable Pedro Sánchez en la SER, dándole veracidad al bulo creado por la derecha. En lugar de denunciar las prácticas antidemocráticas de la manipulación mediática, dice que lamenta las declaraciones de Garzón… siempre refiriéndose al sector ganadero y no a las macrogranjas. pic.twitter.com/LcRdFuHRk7

Que Pedro Sánchez lamente la polémica sin citar el bulo sobre la que se asienta, es cobardía. Si no enfrentas el impacto que causan las macro granjas sobre el medioambiente y sobre las explotaciones familiares que las sufren, le pones una autopista a la extrema derecha. Tú mismo. https://t.co/PH0WGtamnO

Pedro Sánchez sobre Alberto Garzón: "No tengo idea de quién es el loco este" https://t.co/BxvofHzS83 pic.twitter.com/xCGT2pXxzI

Pedro Sánchez podía haber dado su apoyo al ministro Garzón en la entrevista en La Ser pero ha preferido decir que lamenta unas declaraciones del ministro que no se han producido. Mr "Chuletón al punto" ha vuelto para seguir alimentando el bulo de la calidad de la carne española.

Segunda parte de "dónde esté un chuletón al punto… insuperable".El PSOE no pierde oportunidad de menospreciar a miembros de UP aunque formen parte de su propio Gobierno.

Lo del PSOE sumándose al bulo de Garzón como estrategia para intentar recuperar voto de Ciudadanos me parece una estrategia regu que no solo no rascará votos por la derecha sino que puede mandarlos a la abstención por la izquierda.

