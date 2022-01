El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, interviene en una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 28 de diciembre de 2021, en Madrid, (España). La Cámara Baja acoge hoy el último pleno de 2022 en el que se abordan los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022, tras la votación del Senado a favor de incluir una enmienda. Las cuentas públicas serán definitivamente aprobadas hoy para su entrada en vigor el próximo 1 de enero. 28 DICIEMBRE 2021;CONGRESO;DIPUTADOS;PRESUPUESTOS; Eduardo Parra / Europa Press 28/12/2021

Por Tremending

Ahora que por fin el Gobierno ha decidido regular el precio de los test de antígenos, la pregunta surge inevitable: ¿por qué no se puede regular el precio de otros bienes de primera necesidad? La legión tuitera se lo pregunta de forma masiva. El precio de la luz y de la vivienda copan las respuesta de los tuiteros, sobre todo de los de izquierdas claro. Hay muchas otras respuestas posibles: el agua, las gafas, el dentista… la casuística es amplia.

Son muchos los políticos de esta orientación política que se lo preguntan, aunque el que ha triunfado, como siempre, ha sido Gabriel Rufián, quien, también como siempre, tira de ironía y de sarcasmo.

Y ahora imagina el precio de cuantas necesidades absolutamente fundamentales se podría limitar por ley si hubiera una voluntad política real y persistente. Ejemplo? El alquiler. https://t.co/4JHeEgMXE6 — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) January 13, 2022

Lamentablemente, en Tremending no tenemos una respuesta sobre por qué los test de antígenos se pueden regular y la luz y la vivienda, no. Si lo primero es posible y hasta el PP lo defiende, lo segundo también debería ser factible. Parece lo lógico, aunque siempre habrá alguna mente preclara y privilegiada que salga a la palestra a explicar por qué no se puede hacer. Nosotros desde aquí lo único que podemos hacer es recoger algunas de las reacciones de los tuiteros más llamativas.

¿Qué tienen en común los test de antígenos y la vivienda? Ambos son bienes de primera necesidad y por tanto es de cajón, regular su precio. — Alejandra Jacinto (@AleJacintoUrang) January 13, 2022

Si estás a favor de intervenir el precio de los test de antígenos, por qué estás en contra de intervenir el precio del alquiler de vivienda? — inurrieta (@inurrieta) January 14, 2022

Ejemplo: odontologia.

Ejemplo: gafas

Ejemplo: compresas/tampones

Ejemplo: miles …. — Dani California 🤟🏼 (@danilocooler) January 13, 2022

Tú estás en contra del control de precio de los alquileres porque crees que el mercado se regula solo. Yo estoy en contra porque supone tratar la vivienda como un bien de mercado. No somos lo mismo. — Raquel (@RaqeulCarbalall) January 13, 2022

La luz, el.agua, la vivienda… — Patri ❤️💛💜 (@2Patrichi76) January 13, 2022