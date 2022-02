"Esto no es un meme sino nuestra realidad": la "cuenta oficial de Ucrania en Twitter" publica una ilustración de Hitler con Putin

"Esto no es un 'meme' sino nuestra y vuestra realidad ahora mismo". Con estas palabras la "cuenta oficial de Ucrania en Twitter", verificada por la propia red social, ha comentado y publicado una ilustración en la que aparece Hitler sonriendo y acariciando la cara de Vladímir Putin.

No es la primera vez que esta cuenta, que acostumbra a publicar sobre historia, deporte o turismo, publica un meme ironizando con la relación con Rusia.

La última, es una más de las reacciones tras el ataque de Rusia en Ucrania, que Putin ha justificado para "desnazificar" el país, y que ha provocado que el país haya roto sus relaciones diplomáticas con Moscú. En las últimas horas, la guerra ha acaparado la conversación en las redes.

El tuit publicado por @Ukraine ha provocado cientos de reacciones:

Countries posting war time memes life really can't be real

This tweet will go down in the history books in the future

— Astronomiaum 🌎🚀 (@Astronomiaum) February 24, 2022