El concepto de 'gran hermano' no se creó en el año 2000 en un programa de televisión que encerró a ciudadanos anónimos en una casa con cientos de cámaras grabándoles las 24 horas del día. Viene del libro de George Orwell 1984. Y si no, que se lo pregunten a Alberto Núñez Feijóo, que se conoce todos los detalles de la obra distópica al dedillo. Todos, menos la fecha en la que fue publicado.

Este jueves participaba en un foro con jóvenes en Santander y se ha venido muy arriba al comenzar a hablar de la posverdad. Tanto que ha dicho: "Podemos situar el nacimiento de la posverdad en aquella distopía escrita por Orwell allá por el año 84. Que como saben describe un régimen totalitario con toda su crudeza".

Nos hubiera gustado haber visto las caras de esos chavales al escuchar tal barbaridad. El bueno de Feijóo ha confundido el nombre de la novela, 1984, con su fecha de publicación, que fue en realidad en 1949. Alguien debería decirle a los asesores del líder del PP que revisasen las referencias bibliográficas que le colocan en los discursos antes de que se ponga a leerlos. Porque si pretendemos que los jóvenes tomen ejemplo de las autoridades políticas a las que escuchan, vamos por mal camino si les enseñamos tal nivel de incultura.

La comunidad tuitera se ha quedado ojiplática ante el patinazo:

No puede ser. https://t.co/S6YHIg9KUF

Feijoo no compra turrón 1880 porque fijo que está caducado.

– Señor Feijóo ¿Ha leído usted el libro Fisiología del gusto de Savarin?

– Ese libro no existe.

– ¿Cómo que no? Se publicó en 1825.

– Imposible. Sobre gustos no hay nada escrito.

— NatsuByte☁️ (@GAndroid_es) October 27, 2022