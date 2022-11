La maravillosa lección de una maestra de infantil a sus alumnos: "Hay que apreciar lo que tenemos"

Cuántos problemas de la vida se resolverían si los niños tuviesen el ejemplo adecuado en el momento preciso. La de traumas que se evitarían y la de malos comportamientos que desaparecían de la sociedad. Eso es lo que tratan de hacer los profesores en las etapas de educación infantil, siempre que los recursos y otros problemas se lo permitan.

Un maravilloso ejemplo de esto ha sido ahora relatado por una maestra de infantil y tuitera. En un breve hilo ha explicado su reacción cuando se encontró a una niña a la que otro alumno le dijo que su bolsita del desayuno estaba vieja.

Una niña traía una bolsita que estaba un poco gastada. La veo echada en su mesa y le pregunto qué le pasa. Un compañero le había dicho que su bolsita del desayuno estaba vieja. Me guardo la programación del día en un cajón. Nos sentamos en la asamblea. Desmonto la clase entera.

montón de los viejos. Cuando ya tenemos la clase desmantelada ( y ha venido la visita que siempre viene en estos casos, no falla), reflexionamos sobre las cosas viejas. Realmente nos sirven. Nos gustan jugar con ellas. No importa que estén viejas si podemos divertirnos con ellas.

Cojo la bolsita de la niña. Es una bolsita maravillosa, ella sola trae el desayuno, y no se cae al suelo nada. Sirve, sí, eso es lo importante. A veces las cosas viejas son las mejores. Un alumno me hace reír a carcajadas. " Su abuelo es viejo y lo quiere mucho", y me mira y

— Lola Cabrillana (maestra de infantil) (@de_infantil) November 16, 2022