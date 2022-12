"Yolanda Díaz en estado puro respondiendo al PP": la vicepresidenta retoma los miércoles de datos por la puerta grande

Por Tremending

Los políticos van y vienen (Teodoro, we miss you), caen unos directores de la Oficina del Español y se erigen otros. En fin, el paso del tiempo. Pero hay algunas cosas que permanecen inmutables, como los miembros caducados del Tribunal Constitucional que no se van ni con lejía, o los miércoles de datos de Yolanda Díaz.

En esta ocasión, desde las bancadas del PP y de Vox coincidieron en cargar contra la vicepresidenta y ministra de Trabajo por su visita a Argentina y Uruguay. Lo que pasa es que fueron a por lana y volvieron trasquiladas.

Tras un premonitorio "le voy a contestar a su pregunta con datos", Díaz comenzó su repaso: "Le voy a explicar para qué sirven los viajes institucionales. Desde que estamos en el Gobierno, este Ministerio de Trabajo ha firmado 13 memorándums de entendimiento con 13 países de signo político diferente", explicó. Después repasó los convenios de la OIT ratificados por el Gobierno para, más tarde, comparar su agenda en el extranjero con la de Feijóo.

Finalmente, espetó a la diputada del PP: "¿Sabe a lo que van ustedes a Argentina, que nos conocemos muy bien en Galicia? A traer sacas de votos. Esto en gallego se llama carretaxe". Para saber más sobre qué es eso del carretaxe, los compañeros de Política de Público lo explican muy bien.

No ha sido la única intervención brillante de la ministra en este día. También ha tenido tiempo para explicar bien claro "qué es el interés general".

Yolanda Díaz explica al PP qué es el "interés general" 👇 🗣 "Es mejorar la vida de la gente, algo que ustedes no harían jamás si gobernaran. Ustedes gritan mucho porque no tienen nada que decirle a nuestro país" pic.twitter.com/EoFiDnGmEk — Público (@publico_es) December 21, 2022

Las palabras de Díaz han tenido gran repercusión en las redes.

En Génova 13 se sintieron temblores pic.twitter.com/z2u4zjXngp — Estoy muerto vivo (@piojoborraxo) December 21, 2022

Qué bien. Vuelvo a entrar a twitter y veo esto de Yolanda Díaz. Me ha dolido hasta a mí. 😂#Datos https://t.co/Nxt2dsVSuO — Luis Endera (@Luis_Endera) December 21, 2022

Es que es una reina te destrona solo con decir datos https://t.co/sCvxO0ZUEH — ‍‍ ‍ ‍ ‍‍ son christmas era 。 ❄️🏳️‍🌈 (@kacchanzenin) December 21, 2022

Miedo me da cuando dice "mire señoría le voy a responder con un dato" porque sé que se viene una somanta de zascas https://t.co/Bfrm33B4gs — 𝗔𝗟𝗘𝗖 as General Mahamatra (@AlecYoungcross) December 21, 2022

Estamos ante la última víctima de los datos contundentes y educados de Yolanda Díaz. Cómo olvidar al malogrado Teorodo García Egea, el que más sufrió con ellos. Esperamos que, allá donde este, nunca le falte un dato.