James Rhodes recupera un vídeo de 1992 en el que George Michael, Queen y David Bowie le ponen "la piel de gallina"

"Una voz histórica". Así define James Rhodes al artista británico George Michael, una de las dos mitades de Wham!, el mítico dúo inglés que llenó salas y auditorios durante la década de los ochenta. El pianista y escritor español ha rescatado un vídeo en el que el popular cantante ensaya junto a Queen el tema Somebody to Love. No lo hacen solos. Entre el grupo de privilegiados que escucha esta versión de la banda, destaca una mirada muy especial: la de David Bowie.

La pregunta es ¿qué hacían tres de los nombres más aclamados de la música internacional sobre un mismo escenario? En la secuencia que ha compartido James Rhodes preparaban un concierto en homenaje a Freddie Mercury, vocalista de Queen fallecido pocos meses antes. En abril de 1992, el grupo de pop-rock organizó en Wembley un tributo al que fuera su líder. Un evento que contó con la participación de artistas como George Michael, David Bowie, Metallica, Liza Minnelli o Elton John.

Este video me puso la piel de gallina. George Michael ensayando con Queen en 1992 (con Bowie mirando). Una voz histórica (pardiez, ese la bemol alto al final 🥹). Simplemente increíble. pic.twitter.com/LgrpEUke4n — James Rhodes (@JRhodesPianist) March 28, 2023

El pianista se ha quedado sin palabras al ver semejante vídeo y lo ha calificado como "simplemente increíble". Los usuarios tampoco se han quedado cortos: el tuit supera las 800 mil reproducciones y las respuestas denotan una mezcla de nostalgia y admiración.

Es increíble, pero aquí está cuando fue el turno de ensayar a Bowie con Annie Lennox y le toca al bueno de George estar mirando y cantando de lejos. Se ve que se le está cayendo la saliva encima viendo a estos dos.https://t.co/6Dd6NDXIiZ — RAFAEL SARMIENTO (@rafalitosarmi) March 28, 2023

¡Qué tiempos y cuánto talento junto !!!! Cada vez que vuelvo a ver el concierto en memoria de Freddie Mercury, piel de gallina, emoción, sentimiento de que nada está ya a la altura de aquellos colosos. Inmenso George Michael..❤❤❤⚡⚡⚡ — Irene Adler (@clarasteephens) March 28, 2023

George Michael era único, no hay que compararle con nadie, por si solo brillaba y merecía tener una carrera genunina e inigualable como la que tuvo. Recuerdo salir extasiada de un concierto suyo porque sonaba así: https://t.co/jaaLRi4KqA 🥹🥹 — Píopío (@m4rt4cm) March 28, 2023



En efecto, más que "una joya". Algunos tuiteros han aprovechado para compartir otras actuaciones de George Michael, David Bowie o Freddie Mercury. Tres voces que, para muchos, ningún músico actual será capaz de igualar.