"Y esto es el efecto Ana Rosa": una señora pregunta a Irene Montero cómo se ha comprado un chalet y esta se lo explica muy claro

Solemos culpar a los políticos de todo pero no debemos olvidar que muchas veces son un claro reflejo de los votantes a los que representan. Detrás de la xenofobia y el odio de alguien como Abascal o de las salidas de tono de la Ayuso de turno están los que les votan. Y tras los bulos y la intoxicación informativa también están los ciudadanos que se los comen con patatas sin hacer el más mínimo ejercicio crítico.

Y si hablamos de basura mediática, los ataques contra Iglesias y Montero son uno de los grandes paradigmas. Ha pasado el tiempo, pero muchos siguen con lo del "casoplón del coletas", mientras ignoran el "espectacular chalet decorado con gusto" de Abascal o el patrimonio de otros políticos.

La última sucedió este miércoles, cuando la ministra de Igualdad, Irene Montero, paseaba por València, donde había acudido por un acto de campaña. Una mujer se creyó con el derecho de cuestionarla por la casa en la que vive y le espetó: "Mi marido, trabajando desde los 14 años. ¿Usted cómo ha podido tener un chalet?".

Irene Montero responde a una señora sobre la compra de su casa. Y lo deja bien clarito. pic.twitter.com/FTJRwkfuVz — Anita Botwin (@AnitaBotwin) May 17, 2023

Montero, que debe de estar hasta la mismísima coronilla, saltó como un resorte: "¿Sabe por qué, señora? Porque mi padre falleció de cáncer con 60 años y me dejó una herencia porque soy hija única. Por eso, y porque tengo una pareja con la que me puedo comprar, con mi dinero, la casa que me da la gana".

Y esto, es el efecto Ana Rosa. — david💜 (@davidpelu1972) May 17, 2023

Mientas Montero se marchaba, la mujer, que debía de creer que estaba en un debate electoral con derecho a contrarréplica, se quedó bramando a grito pelado: "¡Déjame que hable! ¡Eh! ¡Caradura!".

Y encima la llama caradura… En fin. Ya sabemos a quien vota esa señora y lo que se puede esperar. Lo peor es que da igual lo que hubiera contestado Montero, la otra ya iba con su idea y su discurso y con esa gente es imposible dialogar ni razonar. Hace bien la ministra en irse. — James T. Rick (@James_T_Rick) May 17, 2023

Creo que hay

⁃ 22 ministr@s en el Gobierno

⁃ 350 diputad@s en el Congreso

⁃ 265 miembros en el Senado ¿No te parece raro por qué SÓLO se le pregunta a Irene Montero por la compra de su vivienda? Es el fruto de la violencia mediática que sufre

pic.twitter.com/8jQ5AuD9fE — Judit 🔻 (@judit_sinhache) May 17, 2023

Ya hay que estar alienado e idiotizado por determinados medios para increpar a una política por hipotecarse, mientras otros con casas pagadas a tocateja por precios mucho más elevados de los que ni siquiera te enteras venden edificios enteros a fondos buitre. pic.twitter.com/8UWk4wVyds — Dani Cabezas (@danicabezas1) May 17, 2023

Pues muy bien, ser un cargo público no implica que estés exigido a ser el felpudo de cualquier anormal. https://t.co/3Kb8uNtdt3 — No me llamo Carlos (@alitecarlito) May 17, 2023

La señora pregunta y recibe una respuesta, después se indigna porque le han respondido. — Miyofutbolero🔻 (@Futbolyotrascos) May 17, 2023

Me gustaría ver a esa señora mañana preguntándole lo mismo al vago de Abascal, pero va a ser que no. — El Subgenio (@El_Subgenio) May 17, 2023

La señora lleva una cogorza informativa — MonoVolador (@AaronSchneeBall) May 17, 2023

Votante random de derechas — esemikibueno (@esemikibueno) May 17, 2023

Si este es el corte de antena 3 no me quiero ni imaginar las barbaridades que vendría diciendo la señora antes de que le contestara. — Miguel Anómalo (@Anomalo) May 17, 2023

Es increíble que tenga de explicar cómo se compró su casa. — Marianlave (@marianlave) May 17, 2023

Da igual, esta abuela no escucha nada de lo que le dice. Así van por la vida. — Matías El Musaraña (@MATelmusa) May 17, 2023

