¿Te alojarías en un monasterio? Estos admiten huéspedes en España

El chocolate a la taza que pudo ser elaborado por vez primera en el Monasterio de Piedra a mediados del XVI o el vino que era imprescindible para los oficios religiosos son tan solo dos de los diversos productos divulgados desde las comunidades monásticas españolas. Y es que además de orar, también disfrutaban de la vida a su manera generando una cultura muy relevante para aquella etapa oscura que, en realidad, no lo fue tanto.

Atraídos por su fama de serenidad, ascetismo y repudio del mundanal ruido, no son pocos los viajeros que piensan en un monasterio como lugar ideal para una escapada relajante, una experiencia diferente o hasta una catarsis anímica. Si eres uno de ellos, estás de suerte porque no son pocos los monasterios españoles que admiten huéspedes. Esta selección de monasterios podría ser más larga, pero con diez ya tienes para empezar tu retiro espiritual, ¿no?

Diez monasterios de España que admiten huéspedes

Refectorio del Monasterio de Santa María de Huerta – Fuente: Wikipedia

Pero antes de lanzarte a reservar, varias advertencias. Cada alojamiento tiene sus reglas que en no pocos casos difieren de un hotel tradicional, en particular en relación al uso de las instalaciones y el contacto con los monjes. No podrás vagar a tus anchas por espacios a menudo protegidos como elementos del patrimonio cultural español. Así que revisa bien la normativa de cada hospedería para no llevarte una decepción una vez que llegues allí.

Monasterio de Leyre (Navarra)

Monasterio de Leyre – Fuente: Depositphotos

Una habitación individual (sin reformar) por 42 euros en temporada alta. No está mal, ¿no? Y ya que vamos a un monasterio, mejor que la habitación esté sin reformar. El desayuno a 10 euros ya sí tiene un precio un poco más “hotelero”.

Y es que el hotel y restaurante hospedería de Leyre fue inaugurado en 1979 en una de las partes más nobles de todo el conjunto artístico de Leyre, uno de los monasterios más relevantes de todo el norte peninsular siendo para muchos el principal monumento románico de Navarra. Fue fundado en el siglo X por monjes benedictinos que siguen siendo los que lo habitan actualmente.

Su hospedería cuenta con 32 habitaciones: 16 habitaciones dobles, 12 habitaciones individuales, una habitación triple y tres habitaciones cuádruples. Admiten niños, pero no animales de compañía.

Monasterio de Poblet (Tarragona)

Monasterio de Poblet – Fuente: Depositphotos

Y de un monasterio de leyenda a otro, porque Poblet, ubicado en el municipio tarraconense de Vimbodí i Poblet, es todo un prototipo de abadía cisterciense española, siendo impulsado en origen por Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona, a mediados del XII. Pero la estancia en este monasterio es muy diferente al de otros de esta selección ya que, para empezar, solo admiten hombres. Se trata de una pequeña hospedería que debes reservar hablando por teléfono o por email con el hermano hospedero.

Puedes comer con los monjes, adaptándote el menú de los mismos. Así mismo, el silencio es la norma más estricta. Pero las celdas no tienen precio estipulado: la aportación económica se deja a la consideración del huésped. Si buscas una experiencia más cercana a la vida monacal, no cabe duda de que Poblet es la respuesta.

Monasterio de Guadalupe (Cáceres)

Monasterio de Guadalupe – Fuente: Depositphotos

Volvemos a los alojamientos más “contemporáneos” en el Monasterio de Guadalupe, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1993, cobijando sus edificios un verdadero tratado arquitectónico en piedra sobre estilos tan dispares como el gótico, el mudéjar, el renacentista o el barroco. Actualmente, una habitación doble ronda los 90 euros, aunque ofrece el servicio habitual de un hotel dos estrellas en un entorno único: sin duda una de las hospederías monásticas más famosas de España.

Monasterio de San Martín Pinario (Santiago de Compostela)

Monasterio de San Martín Pinario – Fuente: Depositphotos

Según las fuentes, la primera iglesia monástica fundada en este enclave a un paso de la actual Catedral de Santiago data de finales del siglo X. No obstante, los edificios monásticos fueron remodelados en diferentes ocasiones hasta la reedificación completa del XVI que es la que, en esencia, se mantiene hoy en día.

La hospedería vinculada a San Martín Pinario es una de las mayores y mejor valoradas de España con sus 81 habitaciones, destacando especialmente el claustro que pueden disfrutar los huéspedes. No son habitaciones lujosas ni mucho menos, pero están en consonancia con el espacio. La ubicación, por supuesto, es lo más destacado entre los huéspedes.

Monasterio de Santa María de Huerta (Soria)

Monasterio de Santa María de Huerta- Fuente: Depositphotos

Nos vamos a Soria para conocer este cenobio cisterciense construido entre el siglo XII y el XVII con algunas joyas arquitectónicas en su interior, como la sala de conversos o el impresionante refectorio: una gran nave con bóvedas sexpartitas y ventanales con arcos de medio punto, además de la escalera embutida en la pared que da acceso al púlpito.

Los responsables de la hospedería de Santa María de Huerta avisan de que no se trata de un hotel, pero dispone de 17 habitaciones cuya estancia máxima es de ocho noches y mínima de dos. El precio es de 42 euros por noche e incluye pensión completa. También se ofrecen cursillos de vida monástica y oración.

Monasterio de Valvanera (La Rioja)

Monasterio de Valvanera- Fuente: Depositphotos

Es hora de conocer uno de los monasterios con ubicación más deslumbrante de España. Porque las montañas de la Sierra de la Demanda que rodean el Monasterio de Valvanera te dejarán sin palabras, especialmente en esos días en los que cae la niebla y el escenario parece sacado de un cuento medieval.

Regido actualmente por un grupo de monjes del Instituto del Verbo Encarnado, los orígenes de este monasterio son de principios del siglo X, asociado a Sancho Garcés, rey de Pamplona. Mil años más tarde puedes dormir en una de las 19 habitaciones del hostal de Nuestra Señora de Valvanera por 85 euros en habitación doble. Por su parte, el albergue cuesta 15 euros la noche.

Monasterio de Piedra (Zaragoza)

Monasterio de Piedra- Fuente: Depositphotos

Es un caso singular en esta selección ya que incluye el propio monasterio, pero también un popular jardín histórico diseñado tras la adquisición de los edificios monásticos por Pablo Muntadas a mediados del XIX, tras la desamortización.

El hotel que cuenta con spa es de un nivel superior a buena parte de los que estamos viendo en esta lista. Pero su precio también está en consonancia: en torno a 150 euros por habitación doble. Habilitado en torno al claustro nuevo del siglo XVII, junto al claustro antiguo, tiene una capacidad para 140 huéspedes en 62 habitaciones. Y sí admiten perros bien educados.

Monasterio de San Juan Bautista de Corias (Asturias)

Monasterio de San Juan Bautista de Corias- Fuente: Wikipedia

Seguimos en monasterios que tal vez estén alejados del mundanal ruido, pero no del mundanal dinero. Pero es que el caso de Corias también es especial, no en vano funciona como Parador Nacional desde 2013. Y eso ya sabemos lo que quiere decir: alojamientos muy cuidados, pero precios poco populares. En temporada alta pueden llegar a pedirte unos 350 euros por una habitación doble para dormir en el conocido como Escorial asturiano, donde los monjes, hace cientos de años, comenzaron a cultivar las viñas que ahora nutren el popular Vino de Cangas.

Hostería San Millán de la Cogolla (La Rioja)

Monasterio de San Millán de Yuso – Fuente: Depositphotos

En San Millán de la Cogolla se conservan dos monasterios que son dos joyas medievales. Por un lado, el Real Monasterio de San Millán de Yuso mandado construir por el rey García Sánchez III de Pamplona. Y, por otro, el Monasterio de San Millán de Suso, conocido como “el de arriba”, ya que eso es lo que significa “suso” en castellano antiguo. Ambos forman un conjunto declarado Patrimonio de la Humanidad desde 1997.

Los propietarios del monasterio, los Agustinos Recoletos, cedieron al Gobierno de la Rioja un ala del monasterio que ocupa la actual hostería, de cuatro estrellas, y que cuenta con 25 estancias, entre habitaciones y suites, incluyendo la suite real. El precio de la habitación doble está en 112 euros.

Monasterio de Santo Domingo de Silos (Burgos)

Monasterio de Santo Domingo de Silos – Fuente: Depositphotos

Y finalizamos este viaje monástico en una de las abadías benedictinas más famosas de toda España, con un claustro que es toda una inapelable obra maestra del románico español. Y es que el origen de este monasterio es incluso anterior a la llegada de los musulmanes, remontándonos al siglo VII.

1300 años más tarde, este lugar sigue acogiendo monjes, pero también viajeros que pueden alojarse en su hospedería a cambio de 50 euros por noche en pensión completa. Puedes asistir, si lo deseas, a la oración comunitaria de los monjes, aunque se reclama estricta puntualidad para la comida. La estancia mínima es de tres días y la máxima de ocho.