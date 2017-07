La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, pidió este lunes claramente la colaboración de los medios de comunicación para “hacer pedagogía” y rebatir el discurso y los mensajes del independentismo en Catalunya.

Narbona, tras la reunión de la Ejecutiva, indicó que hay que intentar conseguir que los catalanes “sean suficientemente conscientes de que se les está explicando el referéndum como una manifestación de democracia, cuando poner una urna no equivale a democracia si no tiene las garantías que deben acompañar a un acto de votación, y no se cumplen en este caso de acuerdo con la comisión de Venecia”.

La presidenta del PSOE añadió que también es conveniente aclarar que no es cierto que el referéndum se ampare en las resoluciones de Naciones Unidas sobre el derecho a la autodeterminación, y recordó que el propio Consejo Asesor para la Transición Nacional de la Generalitat ha tenido que reconocer que dichas resoluciones no se refieren a nada a la situación catalana, ya que se habla en ellas de casos de situaciones de colonización, ocupación militar o de minorías étnicas no reconocidas, “nada que se parezca a Catalunya”, apuntó Narbona.

Y, además, pidió ya directamente “la colaboración” de los medios de comunicación para explicar el llamado expolio fiscal a Catalunya que, en opinión de la presidenta del PSOE, no existe.

Junto a este llamamiento, la presidenta del PSOE anunció que en la reunión de este viernes en Barcelona entre las ejecutivas del PSOE y del PSC se pactarán las primeras iniciativas legislativas sobre la cuestión de Catalunya que se llevarán al Congreso.

Narbona no quiso adelantar ninguna de ellas, aunque admitió que se verán reflejadas algunas de las 46 reivindicaciones que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, entregó al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y de la que todavía no han recibido respuesta.

La presidenta socialista indicó que el PSOE no da un plazo a Rajoy para tomar la iniciativa y afrontar le problema de Catalunya, pero que los socialistas no van a perder más el tiempo, y no descartó que empiecen a concretarse dichas iniciativas antes de 1 de octubre.

Transición energética

Además del Catalunya, la reunión de la Ejecutiva Federal del PSOE de este lunes fue monográfica sobre las medidas a tomar para luchar contra el cambio climático. En el encuentro, presidido por Pedro Sánchez, participaron representantes de los sindicatos, de asociaciones agrarias, de medio ambiente y grupos ecologistas.

Narbona informó que la reunión se acordó impulsar desde el Congreso las directivas europeas que se están aprobando sobre energías renovables, a la vez que denunció el retroceso que ha tenido España en esta materia durante el Gobierno del Partido Popular.

Asimismo, anunció la creación de un Consejo Asesor para la Transición Energética en el seno del partido, que estudie y profundice en las leyes y medidas que hay que adoptar. Este viernes, en la reunión de las ejecutivas del PSOE y el PSC en Barcelona, se dará a conocer el nombre de quién presidirá dicho Consejo Asesor.