Albert Rivera ha propuesto a Mariano Rajoy una salida pactada para terminar la legislatura de forma "ordenada". Sentencia que el líder de los conservadores sólo tiene una "última oportunidad" que es "presentar su dimisión". Así lo ha sostenido durante su turno en el debate sobre la moción de censura liderada por Pedro Sánchez, ante la que ha insistido que votará en contra.

Con este mensaje, el líder de Ciudadanos ha dedicado su primera parte de la intervención al PP denunciando que, a pesar de haber sido "socios" y del apoyo de Ciudadanos a la investidura de Rajoy, no ha recibido ninguna llamada ni ninguna propuesta de parte del (todavía) Presidente del Gobierno.



Ante la moción de censura ha vuelto a confirmar, una vez más, el rechazo a ella. "No queremos un gobierno zombie por la corrupción, pero tampoco un gobierno frankestein con los que quieren liquidar España", sentencia Rivera.

Aunque, y sin ninguna sorpresa, Rivera ha insistido en que la mayor crisis es el "separatismo" y por ello ha dedicado sus críticas a Sánchez por llegar al Gobierno con los apoyos de ERC, PDeCAT y PNV. "La corrupción ha liquidado la legislatura", ha afirmado, y por ello, "el debate no es si se ha acabado la legislatura o no, es quien tomará las riendas del país".

Ciudadanos ha intervenido después de que se conociera que el PNV apoyará la moción de censura, permitiendo investir como Presidente al líder de los socialistas. Rivera no ha estado presente en casi toda la segunda parte del debate. Su falta en el hemiciclo no ha sido tan destacada por la ausencia de Mariano Rajoy y los rumores de su dimisión, que han sido desmentidos por María Dolores de Cospedal. Según fuentes del partido naranja, Rivera ha estado en este tiempo en su despacho del Congreso.

Sánchez, a Rivera: "Usted no tiene palabra"

"Lo que ocurre simple y llanamente es que usted no tiene palabra", le ha Sánchez a Rivera, durante su turno de réplica. El líder de los socialistas durante su turno de réplica no ha dudado en señalar que sí contactó con Rivera para hablar de la moción de censura, a pesar de que el líder de Ciudadanos afirmó que no lo había hecho. Además, ha denunciado que lo que quiere es seguir viendo al PP en el gobierno mientras "se deteriora por la corrupción" y el partido naranja "sube en las encuestas".

