Decenas de miles de personas han salido a las calles de nuevo para protestar contra la puesta en libertad bajo fianza de 6.000 euros de los cinco miembros de ‘La Manada’, que han salido este viernes de prisión. “¿Qué tiene que pasar para que se tomen en serio nuestras vidas?”, se preguntaban varias mujeres en la concentración de Madrid.

“La rabia que tenemos es para cortar Madrid y todo el Estado”, denunciaba una de las personas presentes en la manifestación. La concentración ha comenzado frente al Ministerio de Justicia en torno a las 19.00 de la tarde de este viernes. Ha continuado por la Gran Vía, pasando por Cibeles, hasta llegar al Congreso de los Diputados, donde las asistentes han protagonizado una sentada multitudinaria en la que las mujeres iban perdiendo la voz, pero no la rabia.

“El feminismo está calando en la sociedad, desde abajo hacia arriba”, afirman desde el Movimento Feminista

Desde el Movimiento Feminista de Madrid han afirmado que esperaban esta respuesta ciudadana porque “el feminismo está calando en la sociedad, desde abajo hacia arriba”. Una de las representantes del movimiento ha afirmado a Público que “esto es una demostración clara de que la sociedad está cambiando y de que las leyes tienen que cambiar al ritmo que cambia la sociedad”. Además, advierten de que “si la Justicia no nos escucha saldremos a la calle hasta que lo haga porque de momento, la Justicia y la legislación no tienen una visión de género”.

Manifestación en Madrid, ante el Congreso de los Diputados, donde las mujeres han protagonizado una sentada en protesta por la puesta en libertad bajo fianza de los cinco miembros de 'La Manada'..REUTERS/Susana Vera

“No hay palabras, esto una vergüenza”, ha denunciado una de las asistentes en la manifestación refiriéndose a la puesta en libertad de los miembros de ‘La Manada’. Ha afirmado que no le sorprendió la noticia de la liberación: “Después de que uno de los jueces considerara que era jolgorio y parecía que la víctima estaba pasándoselo bien, no me sorprendió nada que esto ocurriera”.

“¿Qué tiene que pasar para que se tomen en serio nuestras vidas?” y “¿Qué seguridad tenemos las mujeres en la calle?” han sido algunas de las preguntas que se hacían las asistentes en la concentración. “Estas personas son reincidentes. Lo han hecho más veces y además no lo reconocen y lo van a volver a hacer”, afirmaba una de ellas.

Uno de los hombres presentes en la manifestación ha denunciado que esto es una muestra de que “Franco sigue aquí en todos los niveles del Estado” y que “la Justicia lleva siendo patriarcal desde el principio de los tiempos y la transición es totalmente falsa”.



"Ella en casa y ellos de parranda", proclaman los participantes, entre otros cánticos en los que expresan su rabia. "No valiente, quiero ser libre", corean.

Protestas en toda España

Varios centenares de mujeres se han concentrado en la plaza Sant Jaume de Barcelona, donde han usado cacerolas y llaves para hacer una protesta sonora, según información de Efe.

"Queremos justicia y no se ha hecho. Después de esto, ¿qué podemos esperar?"

Los convocantes de la movilización han subrayado que no se puede "permitir que los cinco violadores de 'La Manada' queden totalmente impunes": "Queremos justicia y no se ha hecho. Después de esto, ¿qué podemos esperar?", se han preguntado.

En Pamplona, donde se produjeron en los Sanfermines de 2016 los hechos por los que fueron condenados José Ángel Prenda, Jesús Escudero, Alfonso Jesús Cabezuelo, Antonio Manuel Guerrero y Ángel Boza Florido, se han congregado miles de personas en la plaza del Ayuntamiento.

Manifestación en Pamplona en protesta por la puesta en libertad bajo fianza de los cinco miembros de 'La Manada'. EFE/ Villar López

"¡¡No es no. Justicia!!" es el lema de la pancarta que ha encabezado la protesta, que han portado mujeres con guantes rojos, color con el que desde hace años se simboliza el rechazo a las agresiones sexistas en Navarra.

Es el segundo día de protestas en Pamplona, después de que este jueves al poco de conocerse la decisión del tribunal se convocara de otra de forma espontánea.

En las capitales andaluzas los manifestantes, la mayoría mujeres, han sido miles. En la ciudad en que viven los miembros de 'La Manada', Sevilla, unas cinco mil personas se han concentrado en la Plaza Nueva bajo el lema "Si 'La Manada' sale a la calle, nosotras también".

Un millar de personas se han manifestado en Granada ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y otras ciudades como Jaén, Almería, Cádiz o Linares han protagonizado concentraciones.

En el País Vasco, miles de mujeres se han manifestado. En Bilbao se han exhibido carteles con frases como "sí es sí", "no a la cultura de la violación", "basta de justicia patriarcal" y "nosotras te creemos".

Por su parte, en San Sebastián cientos de personas se han movilizado bajo la consigna "ante los ataques sexistas, solidaridad feminista. Ninguna agresión sexista sin respuesta" y han desplegado banderas moradas.

Mujeres y hombres de todas las edades se han congregado en Valencia frente a la Delegación del Gobierno para denunciar que "la justicia patriarcal es letal".

En Castilla-La Mancha se ha exigido una justicia "más humana, sensible y formada en género", mientras que en Asturias, centenares de personas han mostrado su solidaridad con la víctima a la que han recordado que no está sola: "Hermana, aquí está tu manada".

Más de medio millar de personas ha salido a la calle en Santander, con cacerolas para mostrar su indignación y han pegado en la pared de la Delegación del Gobierno carteles con las siguientes proclamas: "Violar sale barato", "violador, es tu momento, la justicia está de rebajas" y han puesto fotos de 'La Manada' junto al texto "soy un violador y el Estado me lo permite".

Unas 1.300 personas han gritado en Logroño "No es no" frente al Palacio de Justicia, mientras que en Segovia unas 150 han reclamado que no se juegue con la seguridad de la víctima, al tiempo que han reclamado formación de género para los jueces.