Los españoles cuentan con 5,44 médicos colegiados por cada mil habitantes, cifra que se eleva hasta los 6,43 en el caso de los enfermeros, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes a 2017. Ese año había en España 253.796 médicos colegiados, 5.838 más que en el ejercicio anterior (2,4 %), y 299.824 enfermeros, 8.527 más (2,9 %), según la Estadística de Profesionales Sanitarios Colegiados difundida hoy por el INE.

Dentro de los enfermeros, destacan las 9.013 personas registradas como matronas, que aumentaron un 2,6 %. El número de colegiados del resto de profesiones sanitarias que recoge la estadística también aumentó, excepto el de químicos con especialidad sanitaria, que se redujo en un 5,8%. Los mayores incrementos se dieron en la especialidad de dietistas nutricionistas, con un alza del 21,6 %, de físicos con especialidad sanitaria (13,9 %) y de terapeutas ocupacionales (13,7 %).

Madrid y Aragón son las comunidades con mayor tasa de médicos colegiados en 2017 por cada mil habitantes, mientras que Castilla-La Mancha y Andalucía, las que tienen las ratios más bajas, según la Estadística de Profesionales Sanitarios Colegiados difundida hoy por el Instituto Nacional de Estadística. El INE señala que el número de médicos colegiados en 2017, comparado con el año 2016, aumentó en todas las comunidades y sólo se redujo en la ciudad autónoma de Melilla, donde bajó el 0,3 %. También mide el INE la tasa de médicos colegiados no jubilados, una variable en la que Madrid (6 por 1.000 personas), Aragón (5,61) y Navarra (5,44) dispusieron asimismo de la mayor ratio por habitante, y Melilla (3,15), Ceuta (3,54) y Castilla-La Mancha (3,75), de las menores.

Enfermeros



Respecto a los enfermeros, el número de colegiados en 2017 aumentó respecto al año anterior en todas las comunidades. Los mayores ratios estuvieron en: Navarra (23 %), Andalucía (5,5 %) y Canarias (4,6 %). Navarra, con 10,48 enfermeros por cada 1.000 habitantes (8,68 no jubilados), Madrid, con 7,87 (6,70 no jubilados) y Cantabria, con 7,85 (6,34 no jubilados) son las autonomías con las mayores tasas. Las menores ratios los tuvieron: Murcia, con 4,30 enfermeros colegiados por cada 1.000 habitantes (4,30 no jubilados), Andalucía, con 5,15 (4,15 no jubilados) y Baleares, con 5,28 (5,28 no jubilados), tienen por su parte las menores ratios.

Farmacéuticos

Las tasas más elevadas de farmacéuticos colegiados por cada 1.000 habitantes se situaron en 2,28 en Navarra (2,12 no jubilados), 1,94 en Madrid (1,94 no jubilados) y 1,86 en Galicia (1,65).

Fisioterapeutas

Las mayores ratios de fisioterapeutas se presentaron en Madrid, con 1,53 por cada 1.000 habitantes (1,50 no jubilados), 1,31 en Asturias (1,31 no jubilados) y 1,31 Cataluña (1,29 no jubilados).

Dentistas

Donde más dentistas se colegiaron fue en Madrid, con 1,25 por cada 1.000 habitantes (1,25 no jubilados); País Vasco, con 0,85, (0,83 no jubilados), y Asturias, con 0,82, (0,82 no jubilados).

Psicólogos con especialidad sanitaria

Las tasas más altas de psicólogos con especialidad sanitaria fueron de 1,63 por 1.000 habitantes en Madrid (1,63 no jubilados), de 0,97 en la ciudad autónoma de Melilla (0,97 no jubilados) y de 0,92 en Asturias (0,91 no jubilados).