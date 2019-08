Resolver el juego matemático que representa el popular rompecabezas mecánico llamado cubo de Rubik es uno de los últimos logros de la inteligencia artificial. Por primera vez un algoritmo, de aprendizaje profundo, se ha enseñado a sí mismo, sin basarse en el conocimiento humano previo, a resolver el cubo de Rubik de forma eficiente. La creación literaria es otro de los campos en que se investiga para aplicar la inteligencia artificial, así como la predicción de qué películas tendrán éxito basándose en su guión.

El logro de Pierre Baldi y sus compañeros de equipo en la Universidad de California se publica en la revista Nature Machine Intelligence. “El cubo de Rubik plantea interesantes desafíos para el aprendizaje automático”, explican los autores, que recuerdan que este y otros juegos matemáticos como los rompecabezas 15, 24 y 35 no son solo eso sino que se pueden utilizar para probar algoritmos y para evaluar cómo se puede generalizar el enfoque del aprendizaje automático en distintos ambientes. “Un objetivo importante en inteligencia artificial es crear algoritmos que puedan aprender cómo dominar diversos ambientes sin depender del conocimiento humano específico”, afirman.

Su solución se basa en una red neuronal profunda, un tipo de algoritmo de inteligencia artificial, que funciona retrocediendo de la única solución posible del cubo de Rubik a distintas configuraciones y acumulando las observaciones hasta llegar a la solución óptima. El algoritmo resolvió el cubo todas las veces que se probó y en más del 60% de los casos lo hizo con el menor número de pasos posible. También ha resuelto los demás rompecabezas citados y otros como Sokoban.

Otros campos donde se aplica la inteligencia artificial

Las matemáticas parecen tener poco que ver con la creación literaria, pero ya hay una comunidad internacional de investigadores que estudia la aplicación de la inteligencia artificial en este campo. En un reciente congreso en Florencia sobre cómo contar historias (Storytelling) la estadounidense Melissa Roemmele resumió el estado de la asistencia automatizada en la escritura. No se trata de sistemas que escriben de forma autónoma, que hasta ahora no han producido ningún superventas, sino de una especie de colaboración con autores humanos, para potenciar su creatividad. Según su tesis, el aprendizaje automático se puede utilizar, por ejemplo, para predecir “qué pasa después”, cómo continuar a partir de un cierto punto en historias escritas. Incluso ha creado una app (Creative Help) de asistencia al escritor que automáticamente sugiere nuevas frases en la narración.

Otros investigadores, estos de Corea del Sur, afirmaron en el mismo congreso que han logrado predecir con una alta probabilidad el éxito de una película en el mercado global actual aplicando técnicas de inteligencia artificial al análisis de los guiones. Basándose en el aprendizaje profundo, una de las áreas de inteligencia artificial, predicen el éxito de una película en términos de popularidad y calidad artística por el resumen de la trama.

Los autores del trabajo recuerdan que la industria cinematográfica mundial es un gran sector de alto riesgo con ingresos que superarán los 50.000 millones de dólares en 2020. Decidir si se financia o no una película basándose en su guión exclusivamente sería un gran avance. Ellos utilizaron únicamente la trama y el género de 42.000 películas de una base pública de datos, así como las calificaciones de críticos y espectadores de la popular web Rotten Tomatoes para evaluar su popularidad y su calidad.

Los resultados del trabajo son alentadores, aunque se pueden mejorar, explican los investigadores, si se introducen más variables. El acierto en la predicción de películas que no tuvieron éxito superó al de las que sí lo tuvieron y el sistema funcionó mejor en películas de suspense y comedias que en otros géneros. Ejemplos de éxito fueron Alicia en el País de las Maravillas (la original) Los vengadores, Das Boot y Un hombre para la eternidad. Yendo un poco más allá en sus conclusiones, los investigadores señalan que el que los sentimientos cambien frecuentemente a lo largo de la película (la montaña rusa de emociones) influye positivamente en su éxito, algo que ya se sabía pero que el algoritmo ha confirmado, y que su método puede dar más oportunidades a escritores poco conocidos.

Lengua electrónica 'Hypertaste', con su app. / IBM

En un área más física, o más bien química, está la lengua electrónica Hypertaste que ha desarrollado la empresa IBM para analizar líquidos, que también utiliza la inteligencia artificial, sobre la base de sensores electroquímicos. No es el primer intento de aplicación basado en cómo funciona el complejo sentido humano del gusto pero es un sistema portátil, con su correspondiente app para el móvil, que permite, por ejemplo, comprobar la calidad del agua de un río o un lago o identificar líquidos (como el whisky o el vino u otras materias primas que se van a utilizar o comercializar) de manera rápida y fiable, según la empresa. Al igual que en los demás casos de aprendizaje automático, el algoritmo desarrollado se entrena. En este caso lo hace midiendo muchas veces el conjunto de señales de voltaje producido por los sensores del dispositivo hasta que es capaz de reconocer el patrón característico de cada líquido.