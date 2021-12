La actriz Ágata Lys, una de las grandes estrellas del destape, falleció en noviembre

El pasado 12 de noviembre falleció Ágata Lys con 67 años, la actriz conocida por sus papeles en filmes como Los santos inocentes y Familia. Su muerte no se ha conocido hasta este jueves, cuando la escritora y guionista Valeria Vegas (Veneno) ha lamentado su fallecimiento, que después ha confirmado la Unión de Actores y Actrices, entre otras personas del mundo del cine.

Desde la Unión, nuestro más sincero pésame.Descansa en paz 🖤🖤 pic.twitter.com/EulQZRTl0x — Unión de Actores y Actrices (@uniondeactores) December 23, 2021

Nacida en 1953 en Valladolid, con el nombre de Margarita García Sansegundo, Lys estudió Filosofía y Letras y Arte Dramático, pero finalmente decidió dedicarse a su verdadera vocación, la interpretación.

Su carrera despegó en los 70, mientras era azafata del famoso programa Un, dos, tres. Pronto consiguió abrirse un camino en el cine. En 1972, rodó 5 películas; en 1973 rodó otras 5 ; en 1974 rodó 8; y en 1975, otros 8 filmes.

Como ha dicho Valeria Vegas en el emotivo mensaje por el que se ha conocido su muerte, Lys fue un "sex symbol absoluto de una España que empezaba a despertar". "Le tocó vivir a destajo aquel cine de los años de la Transición, y se entregó cual Marilyn nacional. Se ha ido una curranta en un país ingrato".



La actriz, con varios títulos de teatro a sus espaldas (debutó a los 17 años como Doña Inés en el Teatro Lope de Vega de Valladolid), alternó los últimos años de su carrera los trabajos en cine y las tablas. Su filmografía vino acompañada de otros títulos como los de El regreso de los mosqueteros o Taxi.

Al paso de los años, Lys contó el acoso que sufrió en el programa en el que empezó a salir en pantalla, el Un, dos, tres. "Yo trabajaba en TVE y una persona con muchísimo poder me dijo que fuera a su casa para repasar el guion. Yo fui y me metió en su habitación y se me tiró encima en la cama de matrimonio. Le pegué una patada y me marché corriendo. Al día siguiente me habían echado del trabajo", contó la actriz.



Su última película, Mala uva, la rodó en 2004. Después hizo el personaje de Eulalia de la Torre en Amar Es Para Siempre, pero a los dos años decidió retirarse. Entonces vivió tranquilamente, alejada de los focos, hasta el pasado 12 de noviembre. Y, aunque sea tarde, España y el mundo del cine le dicen este jueves el adiós que se merece.