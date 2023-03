Bob Dylan prohíbe el uso de teléfonos móviles en sus conciertos en España

Bob Dylan ofrecerá 12 conciertos en España durante el mes de junio con motivo de su gira Rough and Rowdy Ways Tour. Las ganas por ver al artista se han hecho notar este miércoles en diferentes puntos del país tras vender más de 2.000 entradas en apenas diez minutos en Logroño y las 1.550 concertadas en el Teatro Generalife de Granada en media hora. La novedad para todos los asistentes es que no podrán inmortalizar el momento porque los móviles no estarán permitidos durante el concierto.

Así lo ha anunciado este miércoles la productora del músico, Riff Producciones, con sede en Córdoba. Para garantizar que se cumple la prohibición impuesta por el músico de Duluth (Minesota, Estados Unidos) en los conciertos, denominados Phone Free Show, la empresa de fundas para teléfonos Yondr, contratada para estos conciertos, pondrá a disposición de los asistentes una funda cerrada de neopreno para llevar ahí el móvil durante toda la velada.

El móvil se llevará en una funda cerrada con un microchip

El estuche llevará incorporado un microchip que lo sella para que no se pueda abrir, un sistema similar al de muchas tiendas de ropa. De esta manera no se podrá usar el móvil, pero tampoco se perderá de vista.

En caso de necesitarlo, los espectadores podrán dirigirse a una zona específica y señalizada de la sala donde los trabajadores de la empresa contratada desbloquearán la funda. "Después de haber creado esta experiencia sin teléfono en giras recientes, creemos que crea mejores momentos para todos los asistentes", señalan desde Riff Producciones en un comunicado.

Una experiencia que, según señalan desde la productora, ayuda a que nuestros sentidos "se agudizen ligeramente cuando perdemos la muleta tecnológica a la que nos hemos acostumbrado".

Desde la productora han insistido que es un "trato innegociable", aunque se harán exenciones médicas para quienes dependan de su teléfono para el tratamiento.

Artistas que secundan esta iniciativa

Otros compañeros de profesión del estadounidense como Beyoncé, Jack White, Chris Rock, Robe Iniesta o la banda Guns N' Roses ya lo han incorporado a sus presentaciones. En concreto, el líder del grupo Extremoduro expresó, en mitad de su gira en 2017, su disconformidad al respecto de esta temática: "Un concierto es un sitio en donde se va a experimentar un momento único y no para estar dando por culo a los demás con ruidos, luces o manos en alto".

Al cantante también le molestaba que el público de los conciertos en teatros "moleste". "Lo de cantar, bailar y dar palmas debería quedar para momentos puntuales. Igual que ponerse de pie. Una cosa es ponerse de pie un momento, y otra, no sentarse", aseguraba el cantante en un post de Facebook.