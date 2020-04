La cuarta temporada de 'El Ministerio del Tiempo' encabeza los estrenos de series en mayo

Mayo llega marcado por el anuncio del estreno de la esperada cuarta temporada de El Ministerio del tiempo. Pero no es el único título con las expectativas disparadas. Este será también el momento de ver y juzgar la segunda serie del prolífico Ryan Murphy para Netflix, la adaptación de las novelas de Elísabet Benavent, la serie de Mark Ruffalo por partida doble después del retraso en su estreno y la segunda temporada de unos superhéroes atípicos y condenados en sus propias miserias.

‘Hollywood’ (1 de mayo, Netflix)

El contrato de Ryan Murphy con Netflix sigue dando sus frutos y tras The Politician le llega el turno a Hollywood, una serie de siete episodios en los que uno de los creadores y showrunners más prolíficos del panorama seriéfilo se mete de lleno en el sistema de estudios hollywoodiense de los años 40. Desde dentro y ambientando su historia en la época dorada del cine, lo dinamita todo con una crítica mordaz y sin tapujos señalando el sexo como moneda de cambio para triunfar en el cine. A la cabeza de un reparto en el que figuran viejos conocidos de Murphy como Dylan McDermott y Patti LuPone, David Corenswet, al que ya lanzó en The Politician.

Cuatro más: Los estrenos de Upload (Amazon Prime Video), Trying (Apple TV+), Into the Night (Netflix) y Casi feliz (Netflix).

'Betty' (2 de mayo, HBO)

Crystal Moselle convirtió en película su historia de un grupo de jóvenes neoyorquinas que practicaban skateboarding. Ahora Skate Kitchen pasa al formato serie con aquel material original como punto de partida. Sus protagonistas son Janay (Lovelace), Honeybear (Moonbear), Kirt (Moran), Indigo (Russell) y Camille (Vinberg). Una pandilla de chicas de lo más variopinta con personalidades muy distintas, incluso opuestas, que intentan abrirse camino en un mundo dominado por los hombres.

'Billions' (4 de mayo, Movistar Series)

Quinta temporada ya de una enemistad seriéfila épica, la que mantienen los personajes de Bobby Axelrod (Damian Lewis) y Chuck Rhoades (Paul Giamatti), quien acaba de divorciarse de Wendy (Maggie Siff). En la rivalidad entre ambos aparecen nuevos jugadores, los personajes interpretados por Corey Stoll y Julianna Margulies. El primero da vida a un hombre de negocios llamado Michael Prince que chocará con los intereses de Axe. La segunda es Catherine Brant, profesora de sociología universitaria y escritora.

Una más: cuarta temporada de Madres trabajadoras (Netflix).

'El Ministerio del tiempo' (5 de mayo, TVE)

La patrulla más famosa de todos los tiempos está de vuelta al completo. Regresan a la pantalla Lola (Macarena García), Pacino (Hugo Silva) y Alonso (Nacho Fresneda) junto con Amelia (Aura Garrido) y el misterioso personaje al que interpreta Rodolfo Sancho. ¿Será realmente Julián? ¿No murió cuando todos, compañeros y espectadores, le dieron por fallecido? Es la gran incógnita a la que responderá El Ministerio del Tiempo en un regreso liderado por Javier Olivares y Marc Vigil en el que no fallarán tampoco los funcionarios ministéricos Salvador (Jaime Blanch), Irene (Cayetana Guillén Cuervo) y Ernesto (Juan Gea). Sobre estas líneas, el corto precuela que hace de nexo de unión entre la tercera temporada y la cuarta.

'Valeria' (8 de mayo, Netflix)

Las novelas de Elísabet Benavent se convierten en serie con la actriz Diana Gómez en la piel de una escritora cerca de la treintena a la que nada parece salirle del todo bien cuando el espectador entra en su vida. Su matrimonio con Adrián (Ibrahim Al Shami) no está en su mejor momento, un joven emprendedor llamado Víctor (Maxi Iglesias) entra en escena para ponerlo todo patas arriba, no tiene trabajo (ni lo quiere) y su novela no encuentra el camino hacia la publicación. Menos mal que tiene a sus amigas. Ellas, Carmen, Lola y Nerea, siempre están al pie del cañón.

Cuatro más: El estreno de The Eddy (Netflix), Madres (Amazon Prime Video) y Momma Named Me Sheriff (HBO) y la segunda temporada de Muertos para mí.

'I Know This Much Is True' (11 de mayo, HBO)

Su estreno estaba previsto para el pasado 28 de abril, sin embargo, circunstancias derivadas de la crisis del coronavirus obligaron a su retraso. La innegable verdad llega este mes a HBO con Mark Ruffalo por partida doble interpretando a dos hermanos gemelos cuya vida revisita esta serie ambientada en la década de los 90. Detrás de los seis episodios se encuentra el escritor y director Derek Cianfrance, conocido por películas como Blue Valentine y Cruce de caminos.

'La Unidad' ( 15 de mayo, Movistar+)

Creada por Dani de la Torre y Alberto Marini, La Unidad arranca con la detención del terrorista más buscado. Su captura se ha llevado a cabo en España y eso convierte al país en el principal objetivo de sus seguidores activando la alerta en la unidad especial destinada a la lucha contra el terrorismo yihadista. Al frente de esta lucha contra el terror se encuentra la comisaria Carla Torres (Nathalie Poza). El reparto lo completan, entre otros, Michel Noher, Marian Álvarez, Luis Zahera, Raúl Fernández, Fele Martinez y Carlos Blanco Vila.

Dos más: el estreno de White Lines (Netflix) y la segunda temporada de Eagleheart (HBO).

'Hightown' (17 de mayo, Starzplay)

Jackie Quiñones (Monica Raymund) trabaja como agente del Servicio Nacional de Pesca y vive por y para sus adicciones. Hasta que un día, en medio de las fiestas del Carnaval en Cape Cod, descubre un cadáver en la playa que la llevará a replantearse su vida y enfocar su atención en una nueva obsesión: resolver el caso. Su problema, o uno de ellos, es que no es una agente de policía y hay quien no se la toma en serio debido a eso, pero también a su estilo de vida. Para centrarse en resolver el misterio, primero tendrá que poner un poco de orden en sí misma.

'El incendio' (19 de mayo, Filmin)

El incendio es una miniserie británica protagonizada por David Tennant en la que el que fuera Doctor Who interpreta al médico de una tranquila y pequeña población escocesa. Casado con Kate, maestra de la escuela del pueblo, tiene dos hijas. Una trágica noche la casa del matrimonio arde y Tom es el único superviviente. De entre los escombros y las cenizas sacan los cuerpos sin vida de su esposa y las dos niñas pequeñas. Lo que conmociona a toda la comunidad y al sargento de la policía local, Steve (Matthew McNulty), es descurbrir que no murieron víctimas del fuego.

Una más: el estreno de Stargirl (HBO).

'Homecoming' (22 de mayo, Amazon Prime Video)

La que llega este mes es la segunda temporada, pero, aunque conserva el título de la protagonizada por Julia Roberts, cambia de personajes y de historia. La nueva protagonista es Janelle Monáe, quien da vida a una mujer que despierta en un barco a la deriva sin saber quién es ni qué hace allí. Sus pasos por recuperar su identidad y su memoria la llevarán hasta Homecoming. Stephan James vuelve a ser Walter Cruz y Hong Chau, Audrey Temple. Además de Monáe, se incorporan Chris Cooper y Joan Cusack.

Una más: el estreno de Control Z (Netflix).

'Doom Patrol' (29 de mayo, HBO)

Los superhéroes con menos ganas y quizá menos aptitudes para salvar el mundo de los últimos tiempos seriéfilos regresan en su segunda temporada. Robotman (Brendan Fraser), Negative Man (Matt Bomer), Elasti-Girl (April Bowly), Cyborg (Joivan Wde) y Crazy Jane (Diane Guerrero) tienen por delante una temporada en la que seguir haciendo frente a sus muchos traumas y dramas. Esos a los que hay que sumar el haber conocido el plan de su, en teoría, protector, Niles Caulder (Timothy Dalton). De lo que pasará en esta nueva tanda de episodios poco o nada se sabe y, teniendo en cuenta lo loca y divertida que fue la primera, mejor dejarse arrastrar al factor sorpresa.

Una más: el estreno de Space Force (Netflix).