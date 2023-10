Sevilla no tiene a quién dibujar: los modelos de la Facultad de Bellas Artes se ponen en huelga

Los modelos de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, uno de los emblemas del centro, imprescindibles para una formación de calidad, al permitir a los estudiantes un conocimiento del cuerpo humano al natural, se han puesto en huelga y ha convocado protestas para reclamar mejoras en su situación laboral.

Llevan años, aseguran, con los salarios congelados. "Malvivimos", afirma a Público Raquel Serrano, que lleva 23 años como modelo en la Facultad. Ella es de las que más cobra y se embolsa menos de 900 euros al mes, asegura. El salario medio ronda, según asegura el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), entre los 700 y 800 euros al mes mensuales mientras duran las clases.

"Al cesar en los meses de verano nos deja periódicamente en paro, debido a la figura de contratación como fijos-discontinuos. Se entenderá perfectamente que un profesional que está muy, muy por debajo de percibir un mínimo de 12.000 euros anuales no es tratado precisamente como profesional por la entidad receptora del servicio y proveedora de salarios", afirma a este periódico Isaac Oliva, modelo y delegado sindical.

La veintena de modelos pertenecen a una contrata de la Universidad de Sevilla, en este caso con la empresa Serveo. La Facultad, según recoge en un informe sobre este conflicto laboral al que ha tenido acceso Público, calcula que el coste, lo que se abona a la compañía que contrata a los modelos en vivo ha tenido un incremento en la hora de pose desde los 30,98 euros a los 35,04 euros, lo que implica un incremento del 13,10%.

Además, se afirma en ese mismo informe que se ha establecido también un nuevo importe por las poses de modelos para Fotografía, que tiene un incremento del 30% con respecto a las poses al natural. El importe asciende a 45,56 euros la hora de pose.

Sin embargo, según los modelos, estos aumentos no se les han repercutido. Así, sus reclamaciones van por dos vertientes. Por un lado, hacia la empresa que los contrata: "Eso [la subida del precio por hora] debe de ser motivo de gran alegría por parte de la empresa beneficiaria, sin duda, pero a nosotros y nosotras no se nos repercute ni de lejos la totalidad del precio-hora que la Universidad pública paga a la empresa subcontratante", dice Isaac Oliva. "Llevamos varios años con 17 euros la hora. Ni el IPC, nada. Nosotros vamos a peor", abunda Raquel Sánchez.

El SAT: "Con el mismo presupuesto la Universidad podría contratar el doble de modelos"

Y por otro, hacia la Universidad. "El margen de beneficio es algo sagrado para estas grandes corporaciones que absorben presupuestos de administraciones públicas. Esto quiere decir que con el mismo presupuesto la Universidad podría contratar a casi el doble de modelos por los actuales pagos por hora si el margen de beneficio de la empresa subcontratante se redujese a cero, o la Universidad nos contratase directamente", agrega Oliva.

Esfuerzos

La Facultad considera en su informe que las reclamaciones "lícitas" de los trabajadores deben hacerse a la contrata. Según el SAT, en las negociaciones abiertas, que no avanzan, de momento, no han participado representantes de la Universidad. El SAT no descarta que en el SERCLA (Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía) puedan lograr que participen.

Isaac Oliva analiza que se "puede objetar que el pago por hora es elevado en relación a un salario mínimo interprofesional y que la escasa percepción de ingresos se deben a las pocas horas de trabajo programado para las respectivas asignaturas".

"Son unas seis horas y media de posado en posiciones estáticas. Necesita 24 horas de recuperación"

Sin embargo, contraargumenta: "El gran problema que eso implica es que un periodo de trabajo de dos clases/talleres seguidas (y no digamos incluso tres) son unas seis horas y media de posado en posiciones estáticas que pueden llegar a necesitar un periodo tanto de preparación como de recuperación de unas 24 horas, debido a lo antinatural y lesivo de concentrar toda la energía orgánica en contener la natural actividad del organismo, con todas las tensiones musculares, nerviosas y articulares que eso implica".

Raquel Sánchez añade: "Se trabaja física y mentalmente. El cuerpo está hecho para moverse. [A veces] cuando te sientas en alto, tienes la pierna dormida, muerta. Hay dolores óseos. Cada mes y medio, voy a una sesión fisioterapia. Y porque no puedo pagar más, sino iba a más".

Tanto la Facultad de Bellas Artes como los propios modelos consideran que este trabajo es indispensable y un sello distintivo del sistema de enseñanza. "Hay un efecto llamada. [Hay estudiantes] que vienen aquí por la cantidad de horas de estudio del cuerpo humano. Somos una inversión. La gran tradición del barroco sevillano y andaluz siempre ha tenido un modelo detrás. El conocimiento del cuerpo [en la Universidad de Sevilla] es impresionante. El sello de distinción es el sello del natural".

Este miércoles, tras la jornada de huelga del martes, los modelos iniciaron una marcha por el centro de Sevilla hasta el rectorado. Los estudiantes no tienen a quién dibujar.