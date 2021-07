DIRECTO | La Justicia avala el toque de queda en Catalunya mientras que Navarra y Extremadura proponen imponerlo

El conseller de Salud del Govern catalán hace autocrítica: "Claramente no he hecho bien las cosas"

El conseller de Salud, Josep Maria Argimon, ha hecho autocrítica, al reconocer que "claramente no he hecho bien las cosas", y ha admitido errores con las restricciones, con los mensajes de que ya se veía "el final del túnel" de la pandemia o la autorización para la celebración de festivales. "Creo que claramente no he hecho bien las cosas, si todo lo hubiese hecho bien no estaríamos donde estamos", ha afirmado Argimon en una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Efe. "La sociedad en conjunto y yo como responsable de la pandemia habíamos pensando que esto iba muy bien; bajaba mucho la incidencia, el ritmo de vacunación era elevado; creo que estas expectativas hizo que se relajaran las medidas", ha afirmado.