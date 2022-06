El Eurogrupo dice que actuará para garantizar la estabilidad de la Eurozona frente a las tensiones de la prima de riesgo

El Eurogrupo ha acordado actuar para asegurar la estabilidad de la eurozona en un entorno de subidas de tipos de interés, después de que este miércoles el Banco Central Europeo (BCE) anunciase medidas para rebajar las primas de riesgo disparadas en algunos países del euro. Los ministros de Finanzas y Economía de la zona euro han llegado a esta conclusión tras una reunión en la que han debatido con la presidenta del BCE, Christine Lagarde, sobre la situación económica y las decisiones de la entidad.

El presidente de este foro, Paschal Donohoe, ha defendido que "todos los miembros del Eurogrupo reafirmaron su compromiso de dar los pasos y decisiones políticas necesarias para seguir asegurando la resiliencia de la eurozona".

Según Donohoe, los Diecinueve confían en que la eurozona se mantendrá robusta aunque se hayan producido cambios significativos en el mercado de deuda soberana debido al incremento de los rendimientos de los bonos de países, como Grecia, Italia, España o Portugal, donde se ha disparado la prima de riesgo.

Este aumento propició que el BCE convocara este miércoles una reunión de urgencia para acelerar la creación de un instrumento que evite que la eurozona se fragmente; esto es, prevenir que haya una excesiva desigualdad entre los costes de la deuda de los diferentes países. Además, la entidad financiera trata de reinvertir los bonos que vayan venciendo del programa conformado para la pandemia cuyo objetivo era comprar deuda de países en los que el riesgo aumente.

Este crecimiento de la prima de riesgo plantea un escenario con niveles no vistos desde la primavera de 2020 y que ha extendido el temor de que pueda haber una crisis de deuda como la de hace una década. Por ello Lagarde ha mostrado su preocupación y ha advertido de que el "riesgo de fragmentación" puede suponer una "grave amenaza" a las intenciones del BCE de mantener la estabilidad de precios.

Gentiloni: "No podemos pedir a la política monetaria que lo haga todo"

Por su parte, Paolo Gentiloni, comisario de Economía, ha afirmado que "con una política coherente confío que la zona euro navegará por estas aguas turbulentas sin entrar necesariamente en una recesión" y ha recordado que este escenario ha sido propiciado también por la invasión rusa de Ucrania, algo que "ensombrece nuestra economía" a nivel global y europeo. Aun así, respecto a las medidas del BCE, ha mantenido que "no podemos pedir a la política monetaria que lo haga todo", por lo que ha insistido en mostrar "unidad y determinación" también con las políticas presupuestarias.

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, con el comisario de Economía de la UE, Paolo Gentilon (i), al inicio de la reunión de los ministros de Finanzas de la Eurozona (Eurogrupo) en Luxemburgo. — European Union

Las primeras discrepancias se empiezan a notar

Los mandatarios europeos han reiterado que la economía europea tiene unos fundamentos sólidos gracias a que las instituciones están reforzadas después de la crisis financiera y que se han elaborado nuevas herramientas para sortear la tormenta económica. Por ejemplo, el fondo de recuperación europeo.

Desde el Gobierno de España, la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, ha puesto en valor la reacción "eficaz y decidida" del BCE para garantizar la estabilidad financiera y que no haya fragmentación en los mercados de deuda pública. Para la también ministra de Economía, esta debe ser la "prioridad" en un momento marcado por la "incertidumbre y volatilidad" por la guerra en Ucrania.

El ministro de Finanzas aleman, Christian Lindner, conversa con la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, al inicio de la reunión de los ministros de Finanzas de la Eurozona (Eurogrupo) en Luxemburgo. — European Union

No obstante, el ministro de Economía alemán, Christian Lindner, ha apuntado que "no hay necesidad de ninguna preocupación" por el aumento de las primas de riesgo ya que no están al nivel de hace unos años y la eurozona es "estable" y "robusta". Pero ha añadido que mientras el BCE tiene la "responsabilidad de luchar contra la inflación", los Gobiernos europeos deben "reducir los déficit presupuestarios y volver a una senda fiable de reducción de deuda para salvaguardar la confianza de los mercados y la estabilidad fiscal".

En la misma dirección —incluso con mayor contundencia— se ha expresado el titular de Economía austriaco, Magnus Brunner, que ha reclamado a los países con mayor deuda "poner sus cuentas en orden". "El BCE solo puede tener posibilidades si los presupuestos de todos los Estados miembros están en buena forma", ha subrayado.