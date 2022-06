Qué huelgas habrá este verano y qué derechos tengo si me cancelan un vuelo

Inicio de vacaciones con problemas de personal en aeropuertos y aerolíneas. El aeropuerto Schiphol (Ámsterdam) limitará el número de pasajeros que podrán utilizar el aeródromo en los meses de julio y agosto por la escasez de personal de seguridad. Esto supondrá la cancelación de cientos de vuelos este verano. También el aeropuerto de Gatwick (Londres) reducirá los vuelos en verano por falta de personal. Además, el personal de varias aerolíneas ha anunciado huelgas en España.



EasyJet

El sindicato USO ha convocado nueve jornadas de huelga de tripulantes de cabina en la aerolínea EasyJet en España. La huelga tendrá lugar en los aeropuertos de El Prat, Málaga y Palma de Mallorca en los días 1, 2, 3, 15, 16, 29, 30 y 31 de julio. La huelga la realizan en protesta por el bloqueo en la negociación del convenio que regula sus condiciones laborales. Los tripulantes que trabajan en España aspiran a un incremento salarial que rondaría el 40% del salario base, que actualmente se sitúa en 950 euros.

Ryanair

Los tripulantes de cabina de la aerolínea irlandesa Ryanair también han convocado una huelga los próximos 24, 25, 26 y 30 de junio y 1 y 2 de julio, después de no alcanzar un acuerdo con la representación de la empresa en la reunión celebrada el pasado 16 de junio. La huelga está convocada en las diez bases de la aerolínea en España: Madrid, Málaga, Sevilla, Alacant, València, Barcelona, Girona, Santiago de Compostela, Eivissa y Palma de Mallorca.

Brussels Airlines

Los pilotos y la tripulación de cabina de Brussels Airlines llevarán a cabo una huelga de tres días, los próximos 23, 24 y 25 de junio, coincidiendo con el inicio de las vacaciones de verano. La protesta está motivada por la sobrecarga de trabajo y la falta de personal. La pandemia de coronavirus tuvo un fuerte impacto sobre los trabajadores de Brussels Airlines: cerca de mil empleados fueron despedidos y redujo su flota en un 30%. Según la aerolínea, supondrá la cancelación de 315 vuelos y afectará a "cerca de 40.000 pasajeros".



¿Qué derechos tengo si me cancelan el vuelo?



En los casos en los que el operador aéreo cancele un vuelo previsto, deberá igualmente indemnizar al pasajero que sufre la incidencia, según Facua-Consumidores en Acción. "Los pasajeros tendrán derecho a la asistencia, se ofrecerá gratuitamente comida y refrescos suficientes, además del derecho a realizar dos llamadas gratuitas", explica Facua-Consumidores en Acción. En los casos en los que se les ofrezca un transporte alternativo cuando la salida prevista sea como mínimo al día siguiente de la programada, tendrán derecho a alojamiento en hotel y traslados desde el aeropuerto.



¿Y si el vuelo sale desde Reino Unido?



"Debido a que Reino Unido ya no es miembro de la Unión Europea, a la hora de reclamar por posibles cancelaciones de vuelo es más complicado para los consumidores europeos", explica a Público el vicepresidente de Facua, Miguel Ángel Serrano, que añade que la aplicación del Reglamento Europeo 261/2004, va a depender de las características del propio vuelo. Si el vuelo se ha contratado desde España a Reino Unido, el reglamento se aplicará. No obstante, si parte de Reino Unido a un país de la Unión Europea, el Reglamento Europeo será de aplicación solo si se cumplen tres requisitos: si no se ha recibido ninguna compensación por parte de las autoridades británicas, si la aerolínea es de la Unión Europea y si el destino es un aeropuerto de la Unión Europea. En el caso de que el Reglamento Europeo 261/2004 no se pueda aplicar, "habría que mirar la normativa de Reino Unido y los convenios internacionales en materia de aviación", explica Serrano.