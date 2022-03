El INE corrige el dato de inflación de febrero y lo eleva al 7,6%, su tasa más alta en 35 años

Los precios al consumo han subido dos décimas más de lo que el Instituto Nacional de Estadística (INE) había previsto en el dato adelantado a finales de febrero, por el aumento de los costes de la energía y de los carburante. La tasa interanual del IPC se coloca de ese modo en el 7,6%, 1,5 puntos por encima del dato de enero, y su nivel más alto desde diciembre de 1986.

El crecimiento de los precios en España superó al del conjunto de la Eurozona , que registró una inflación del 5,8%, la cifra más alta del bloque en dos décadas.



La invasión rusa de Ucrania y las consiguientes repercusiones económicas han reducido las esperanzas de que la inflación se reduzca a corto plazo, lo que complica aún más el dilema de los bancos centrales, entre ellos el BCE, entre mantener la calma ante la agitación de los mercados y responder a las crecientes presiones sobre los precios con una subida de los tipos de interés. Read full

El INE ha señalado la electricidad y la gasolina como los componentes del índice que mayor peso han tenido en este aumento. Otros grupos con influencia positiva que también destacan son la vivienda, con una variación anual del 25,4%, más de siete puntos por encima de la registrada en enero; el transporte, que sitúa su tasa en el 12,8%, un punto y medio superior a la del mes pasado; y los alimentos y bebidas no alcohólicas, cuya variación aumenta ocho décimas, hasta el 5,6%.



La tasa de inflación interanual vuelve a subir después de que en enero bajara respecto a diciembre (pasó del 6,5% al 6,1%), y rompiera una tendencia al alza de diez meses consecutivos y que ahora vuelve a recuperarse en un contexto marcado por las tensiones provocadas por el conflicto en Ucrania, que estalló el pasado 24 de febrero.

En febrero de 2021, el IPC estaba en el 0,0%; de entonces a acá, se ha desbocado, impulsada fundamentalmente por el precio de la electricidad, que según el INE, está un 80,5% por encima de los registros de un año antes (su mayor aumento desde 1981). Sin las rebajas tributarias aprobadas por el Gobierno para intentar contener la subida de la factura de la luz, el IPC a impuestos constantes habría alcanzado el 8,5%, según los cálculos del INE.

En cuanto a la inflación subyacente (que no incluye ni alimentos frescos ni energía, considerados los elementos más volátiles), Estadística no ha revisado el dato y lo mantiene en el 3%, seis décimas por encima de la cifra de enero; no estaba en niveles tan altos desde septiembre de 2008.

Por el contrario, el INE sí ha revisado en dos décimas al alza el IPC mensual, que finalmente se situó en el 0,8 %, su mayor repunte en más de tres décadas.



El IPC ha aumentado en febrero respecto a enero en todas las comunidades autónomas. El mayor incremento se produce en Aragón, con una subida de casi dos puntos. Le sigue Castilla y León con una puntuación similar. Por su parte, la comunidad donde menos se incrementa la tasa anual es Galicia, con un aumento de 1,2 puntos.