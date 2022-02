Álvaro Aguilera: "Un frente amplio de izquierdas es una propuesta capaz de apartar a Ayuso de las instituciones"

La dirección de IU Madrid aprobaba la semana pasada impulsar un frente amplio de fuerzas de izquierdas en la Comunidad. ¿Con qué fuerzas políticas esperan contar para este proyecto? ¿También con movimientos sociales?

Nuestra idea es que se incorporen en el ámbito político, como mínimo, las fuerzas que tienen representación electoral a la izquierda del PSOE. Pensamos en Más Madrid, Podemos, Equo, Alianza Verde y Anticapitalistas. Por otra parte, contar con movimientos sociales es fundamental, pero no solo eso: también con ciudadanos y ciudadanas que no están organizadas. Si conseguimos generar un proyecto que ilusione y que tenga un programa de mínimos potente, seguro que muchos se van a incorporar.

¿Han mantenido ya reuniones en este sentido?



Todavía no. Estamos intentando concretar para la semana próxima y la siguiente una serie de reuniones para presentar cuál es nuestra propuesta y tratar de empezar a avanzar. No gustaría hablar primero con las otras dos fuerzas más relevantes que hay en la región: con Podemos, con ellos estamos en el actual grupo parlamentario, y también con Más Madrid.

En el caso concreto de Más Madrid, en las pasadas elecciones no fueron en una candidatura conjunta. ¿Hay contactos con el partido de Mónica García para conseguir una confluencia?

Les hemos enviado un correo y hemos hablado por teléfono para tener esta reunión, que todavía no se ha concretado. Sí que hay contactos a nivel de base en muchos municipios de la región, en los que ya se está hablando de ir preparando este proyecto que ha de tener una réplica municipal.



Por lo tanto, este frente amplio no es solo para una candidatura autonómica, también para las candidaturas de los distintos municipios madrileños.

Izquierda Unida es una fuerza municipalista. El ámbito de la unidad se construye y se solidifica si se hace desde abajo. Y lo más abajo que hay y lo más pegado al terreno son los municipios. Por tanto, para nosotros es incluso prioritario, por encima de la comunidad, desarrollar esto en el ámbito municipal, que es donde realmente se construyen los procesos participativos y se involucran los colectivos, movimientos sociales y entornos sindicales. Todo esto se debe replicar en los tres niveles: municipal, autonómico y estatal.



¿Cree que Más Madrid, que fue la candidatura de izquierdas más votada, podría tener recelos ante un proyecto de este tipo?

"Un acuerdo con Más Madrid, que obtuvo un mejor resultado electoral, ha de respetar la correlación de fuerzas"

Creo que el proyecto es posible si se trabaja desde la unidad y la asunción de la realidad existente. Evidentemente, si hay un acuerdo con una fuerza política como Más Madrid, que ha obtenido un mejor resultado electoral, pues hay que respetar esa correlación de fuerzas. No se trata de encaramarse sobre nadie para tratar conseguir resultados, de lo que se trata es de conseguir entre todos y todas que seamos generosos y generosas. Sobre esa generosidad, articular una propuesta alternativa capaz de mantener no solo la primacía sobre el PSOE, sino de apartar a Díaz Ayuso de las instituciones. Esa es la clave fundamental y abandonar las viejas rencillas.

¿Teme que los liderazgos estatales de los distintos partidos y las malas relaciones personales puedan afectar a la confluencia?

No lo tememos porque en la Comunidad de Madrid es una obligación. Es un hecho que Isabel Díaz Ayuso está utilizando nuestra región como un laboratorio de pruebas de las políticas neoliberales más agresivas. Por lo tanto, nos deben dar igual las rencillas que pudieran existir, nuestra obligación es tratar de ponernos de acuerdo y olvidarnos de las tonterías del pasado. Hay que hacer borrón y cuenta nueva y ver si es posible generar un programa común, un sistema de normas para elaborar la candidatura y tratar de incluir al máximo número de personas posible.



El proyecto de Yolanda Díaz todavía no se ha materializado. ¿Tiene algún otro referente de frente amplio de izquierdas?

El referente fundamental son las candidaturas de unidad popular que se produjeron en 2015 en los municipios de nuestra región y en las que participamos muy activamente. Aun así, el planteamiento que ha hecho Yolanda Díaz tiene mucho que ver con lo que estamos sugiriendo, una propuesta amplia que supere a las actuales fórmulas de coalición que existen.

¿Quiere que Yolanda Díaz se involucre en una campaña madrileña si se consigue este frente amplio?

Evidentemente, sería estupendo. Al igual que los municipios han de tener una referencia de lo que podemos construir en la región, lo mismo debe ocurrir en el Estado. Si nos ponemos de acuerdo y Yolanda Díaz es candidata a las elecciones generales, nos gustaría contar con su presencia y con su apoyo.



¿Tiene esperanza en poder dar un giro político a la Comunidad de Madrid? Isabel Díaz Ayuso parece un personaje político que está en la cresta de la ola.

Si trabajamos conjuntamente hay posibilidades. Si no, creo que no hay ninguna oportunidad. Soy optimista, creo que no tenemos más remedio que ponernos de acuerdo. La ciudadanía no lo entendería después de los resultados de las últimas elecciones.