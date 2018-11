En unas declaraciones a los medios en un foro organizado por The Economist, Pedro Sánchez ha culpado al PP de la renuncia de Manuel Marchena a presidir el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El presidente del Gobierno ha dicho comprender "perfectamente" la decisión del magistrado tras conocerse un mensaje de whastapp del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, en el que aseguraba que el pacto PP-PSOE permitiría a los populares controlar "por detrás" el Supremo.

Sánchez, que ha admitido haberse enterado este mismo martes de la renuncia de Marchena, ha pedido no obstante al PP que no dé por rota la negociación para la renovación del poder judicial.

En opinión de Sánchez, la decisión que ha tomado Marchena demuestra "lo idóneo que era" para presidir el órgano de gobierno de los jueces y el Tribunal Supremo.

ÚLTIMA HORA | Sánchez culpa al PP de la renuncia de Marchena.

Por su parte, el Partido Popular ha anunciado que suspende el acuerdo con el PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y atribuye al Gobierno socialista la responsabilidad de la decisión de Marchena.

Fuentes del PP han considerado "acertada" la decisión del magistrado y han criticado la "irresponsabilidad" del Gobierno por filtrar detalles de la negociación.

El partido que lidera Pablo Casado ha anunciado además que va a reclamar la reforma del sistema de elección y a buscar el consenso parlamentario para llevarla a cabo. Asimismo, lamenta que todo este proceso "ha desgastado" la Justicia.

José Luis Ábalos: "El PP está por bloquearlo todo"

En una entrevista en la Ser, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha acusado al PP de "bloquear" la renovación del CGPJ por su propia situación de "descomposición" y de ser "un obstáculo en estos momentos para la democracia" y ha dicho que le "extraña" que Ignacio Cosidó siga siendo portavoz en el Senado.

Ábalos se ha mostrado convencido de que el PP "está por bloquearlo todo" y se ha preguntado si "se puede acordar algo con el PP", a la vista de la renuncia de Manuel Marchena a presidir el Tribunal Supremo y el CGPJ.

Susana Díaz: "Hacen un daño terrible a nuestro país"

La presidenta de la Junta y candidata del PSOE-A a la reelección, Susana Díaz, ha manifestado en una entrevista en Antena 3 que no es normal es que "se proponga a una persona si no le han preguntado ni consultado". Además, ha señalado que la "confusión" del PP "entre el poder legislativo y judicial" es algo que "hace daño" a España y a la democracia.

"A lo que no doy crédito es que se proponga una persona si no le han preguntado porque visto su comunicado da la impresión de que no le han preguntado", ha explicado.

Por otro lado, sobre los mensajes del portavoz popular en el Senado, Ignacio Cosidó la candidata socialista ha dicho que esto es "jactarse" y lo que es "evidente" es que la "confusión" entre el poder legislativo y el poder judicial que tiene, a su juicio, Cosidó, "no es un buen elemento" para la democracia.

"Este tipo de cosas debilitan las instituciones y creo que hacen un daño terrible a nuestro país y a nuestro Estado de Derecho", ha resumido la actual jefa del Ejectuvo andaluz.

Mediavilla: "Harán un nuevo pacto sin consultar a nadie"

En una entrevista concedida a Onda Vasca, el responsable de Política Institucional del PNV, Koldo Mediavilla, ha considerado que la renuncia del juez Manuel Marchena a presidir el Consejo General del Poder Judicial es "una gota más" en la "crisis" de la Justicia, que evidencia que es necesario "un cambio sustancial".

No obstante, ha dicho temer que "esta crisis se solventará por medios similares a los que la han provocado" y que PSOE y PP harán "un nuevo pacto sin consultar a nadie".

Para el dirigente jeltzale este anuncio "ha sido una información un tanto no esperada". Según ha indicado, el PSOE y PP, que "han sido los responsables de generar la actual crisis dentro del CGPJ con su pacto 'ad hoc', deberán dar respuesta a una situación como la actual".

Asimismo, ha dicho temer que, "como en casos anteriores, esto sea la política de Juan Palomo, de 'yo me lo guiso, yo me lo como', que los partidos mayoritarios españoles vienen aplicando en estos ámbitos institucionales".

El responsable de Política Institucional del @eajpnv, @Koldomediavilla: "La renuncia del juez Marchena es una gota más que evidencia la crisis por la que atraviesa la justicia. Es necesaria una reflexión profunda".

Ione Belarra: "Las presiones vienen por otro lado"

La portavoz adjunta de Podemos en el Congreso, Ione Belarra, ha atribuido en una entrevista en RNE a presiones políticas la decisión del presidente de la sala de Lo Penal del Tribunal Supremo.

"Me temo que las presiones vienen por otro lado, va a quedarse como parte de la sala II; la que dijo Cosidó que iba a controlar por la puerta de atrás", ha asegurado la portavoz 'morada'.

Según ha señalado Belarra, si el magistrado tenía dudas sobre el cargo debería haberse descartado con anterioridad, ya que su nombre llevaba varias semanas "encima de la mesa".

"Esto se debe a una mala gestión del CGPJ por parte del PP y del PSOE", ha subrayado. Igualmente, Belarra ha asegurado que la forma en la que se ha renovado el CGPJ "no gusta nada" en Podemos y que tiene que ver con que España "necesita" una reforma en "profundidad" que asegure que la justicia es independiente.