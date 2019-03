Cualquiera que intente dar un paso a esta hora por el centro de Londres podrá concluir, antes incluso de que finalice, que la marcha por una nueva votación popular ha sido un éxito.

Los organizadores, el movimiento ‘People’s Vote’ espera superar las 700.000 personas que se concentraron el pasado mes de octubre reclamando lo mismo: que la decisión final del brexit se pongan en manos del pueblo. Pero si entonces llegaron hasta la capital británica 105 autobuses desde distintos puntos del país, esta mañana han entrado en Londres hasta 200 autobuses.

De hecho, cuando a las 12 del mediodía (hora británica) ha comenzado la marcha en Park Lane, buena parte del recorrido, que concluirá frente al parlamento británico, ya estaba repleto de gente. Entre ellos, muchos jóvenes que en junio de 2016, cuando se celebró el referéndum, no tenían edad para votar pero ya la han alcanzado. Se calcula que son cerca de dos millones y que el 87% de ellos estaría convencido de votar y lo haría a favor de permanecer en la UE en caso de una nueva votación, según una encuesta encargada por el movimiento 'Our Future, Our Choice'.



Manifestación que solicita la cancelación del Brexit./CRISTINA CASERO

Bajo el lema "Put it to the people march" ("Ponlo en manos de la gente", en referencia a la decisión sobre el "brexit), la marcha, a la que los organizadores esperan que acudan cientos de miles de personas, se inició en la céntrica calle Park Lane y hace un recorrido durante aproximadamente dos horas que culmina en la plaza del Parlamento.

"People's Vote" espera superar la afluencia a su anterior manifestación en Londres, que tuvo lugar el pasado mes de octubre y a la que acudieron 670.000 personas.

Según reveló en una rueda de prensa esta semana el director de la campaña, James McGrory, se han contratado 200 autobuses, el doble que para la marcha de hace cinco meses, para traer a la marcha a personas procedentes de todos los rincones del país, incluidas aquellas zonas en las que salió brexit en el referéndum del 23 de junio de 2016.

En paralelo a esta convocatoria, más de cuatro millones de personas han firmado una petición online al Gobierno en la que pide que revoque el Artículo 50 del Tratado de Lisboa y que se cancele el brexit.

Se trata de la petición de este tipo que más firmas ha recabado nunca y ahora está pendiente de una respuesta del Ejecutivo y de que el Parlamento sopese si someter el asunto a un debate en el Parlamento.