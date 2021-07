El conflicto de Cuba divide a la comunidad internacional

El deterioro de la economía en Cuba se ha agravado por los efectos de la covid-19 en el sector turístico, uno de las mayores fuentes de ingresos de un país muy dependiente de esa entrada de divisas y que sigue acusando el incremento de las sanciones de EEUU y el retraso en sus reformas.

Las protestas en la isla se iniciaron el pasado domingo con gritos de "libertad" en las calles, tras lo cual el Gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel cortó internet, reforzó el control policial y acusó a Estados Unidos de financiar el estallido social, que ha dejado un muerto, según fuentes oficiales, y centenares de detenidos.

Las protestas han reafirmado la separación de posturas sobre la isla y el embargo de dos presidentes importantes en las relaciones con la isla: el mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y el estadounidense, Joe Biden.

Tras las manifestaciones que comenzaron el pasado día 11 en Cuba, Biden expresó que su Gobierno está "firmemente del lado del pueblo de Cuba en su reivindicación de sus derechos", mientras que López Obrador pidió el fin del bloqueo y rechazó la manipulación de los medios y el "intervencionismo" extranjero.

Estados Unidos y México no son los únicos países de la comunidad internacional que se manifiesta en una posición y otra en el conflicto cubano. El Gobierno de España elude llamar a Cuba "dictadura" para proteger los intereses comerciales que nuestro país tiene en el país caribeño.

"Nos equivocaríamos si estuviéramos enzarzados en un debate que no contribuye a que la gente en Cuba viva mejor", Ione Belarra

La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, ha calificado de "no productivo" intentar calificar o poner una etiqueta al asunto. "Me parece que no aporta valor añadido, hay que centrarse en la sustancia que es apoyar al pueblo cubano y defender siempre la libertad de expresión y manifestación", ha añadido Calviño en la Cadena SER, donde también ha rechazado todas las formas de represión y violencia.

Exjefes de Estado y de Gobierno de España y América Latina, entre los que se encuentran José María Aznar, Mauricio Macri (Argentina), Álvaro Uribe (Colombia) y Óscar Arias (Costa Rica) —entre muchos otros—; han firmado una declaración conjunta en la que piden a la comunidad internacional "ayudar al pueblo cubano que se manifiesta pacíficamente" añadiendo que "no cabe en este caso invocar la no injerencia en asuntos internos".

La falta de turismo en Cuba agrava su situación económica

La isla recibió en 2020 un 90 % menos de visitantes que el año anterior, un desplome no solo en las arcas estatales sino también en el hasta entonces pujante sector privado.

Cuba, que lleva varios días reportando más de 6.000 casos diarios de covid-19, suspendió los vuelos comerciales y chárter en abril de 2020 para frenar la expansión del coronavirus, y en este momento los mantiene reducidos al mínimo para tratar de frenar los contagios.

Unos 64.712 turistas extranjeros visitaron Cuba entre enero y abril pasados, apenas el 6 % de los 983.099 que lo hicieron en el mismo período de 2020, según la Oficina Nacional de Estadística e Información (Onei).

Todos los indicadores económicos de Cuba, que prevé este año un déficit fiscal equivalente al 18% de su PIB, provienen del Estado y son difíciles de contrastar, ya que la isla no forma parte de organismos internacionales como el Banco Mundial o el FMI.

Los vuelos comerciales con Cuba llevan suspendidos desde abril de 2020

Los envíos de petróleo venezolano subsidiado que La Habana recibe desde hace dos décadas también han caído en picado por la crisis en el país suramericano.

La pandemia sacó a flote los problemas económicos arraigados desde el "periodo especial" de los años 90 cuando el país se quedó sin su principal benefactor económico: la Unión Soviética.

Desde entonces, especialmente en los últimos dos años, han prevalecido los momentos de escasez, siempre bajo las draconianas sanciones de EE.UU, mientras el Gobierno cubano sigue estudiando cómo reanimar el modelo económico centralizado vigente desde hace 60 años con unas reformas aún demasiado lentas, según los expertos.

La reforma económica

Cuba estrenó 2021 con la "Tarea Ordenamiento", una de las reformas económicas más complejas, pospuesta durante casi una década.

El "ordenamiento", implementado pese a la pandemia, pasó por una unificación monetaria y cambiaria, el incremento de precios, salarios y la reducción de subsidios, y una consecuente devaluación del peso cubano (cup) e inflación disparada.

A juicio del economista cubano Pedro Monreal, a seis meses de implantado, "lejos de unificación monetaria se ha producido una creciente dolarización parcial, hay una disparidad enorme entre la tasa de cambio oficial y la tasa informal, no se contiene la inflación y han crecido los subsidios".

La falta de liquidez estatal marca el panorama y ha provocado que bancos casas de cambio tampoco vendan divisas a la población, mientras en el mercado informal el dólar y el euro han casi triplicado las tasas oficiales.

A ello se suma la decisión de suspender los depósitos de dólares en efectivo, según el Gobierno debido a las fuertes restricciones del embargo para que Cuba ingrese esos billetes en bancos internacionales.

Empresas estatales en números rojos

Unas 508 empresas estatales cubanas registran pérdidas desde la "Tarea Ordenamiento", que según el ministro de Economía, Alejandro Gil, mostró la realidad de muchas compañías que ya estaban en números rojos y daban pérdidas al Estado.

Gil aseguró que, por contra, 1.304 compañías estatales han logrado beneficios desde entonces.

Las múltiples tasas de cambio de las dos monedas existentes en Cuba hasta la unificación, el peso cubano CUP y el convertible CUC (paritario al dólar), distorsionaron por años la contabilidad de las compañías estatales al no mostrar su estado real.

El Gobierno insiste en que quiere fortalecer la empresa estatal socialista y otorgarle una "mayor autonomía", aunque pretende "ampliar" el sector privado, cuyo rol reconoció como actor de peso (genera el 30% del empleo) pero al que tiene vetados los sectores estratégicos de la economía.