Polonia registra 468 nuevos intentos de cruzar la frontera mientras Lukashenko ordena reforzar la seguridad en la zona

Continúa la tensión en la frontera entre Bielorrusia y Polonia. Este jueves se han detectado 468 nuevos intentos de cruzar la valla, según han informado las autoridades polacas, que también han señalado que en las últimas 24 horas se han tramitado órdenes de expulsión contra 42 ciudadanos extranjeros.

"Polonia y los Estados bálticos protegen sus fronteras protegiendo la paz y la estabilidad en Europa. Contamos con el apoyo total de la OTAN y la Unión Europea", ha indicado el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki a través de Twitter.

Mientras, el presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, ha ordenado este jueves al Ministerio de Defensa y al KGB que garanticen la seguridad de la frontera con Polonia. "El Ministerio de Defensa, el KGB, las tropas fronterizas (deben) garantizar el control sobre el movimiento de tropas de la OTAN y de Polonia", dijo el mandatario en una reunión con miembros del Consejo de Ministros, según la agencia oficial BELTA citada por Efe.



Por su parte, Polonia mantiene su numerosa presencia militar en la zona, donde ya ha desplegado a unos 15.000 efectivos. Además, el cuerpo paramilitar de reservistas y voluntarios llamado Fuerzas de Defensa Territorial polacas ha movilizado a 8.000 miembros para colaborar con la tarea de Ejército y 1.000 de ellos llegarán de manera inminente a la frontera.



"Se ve que ya hay 15.000 militares, tanques, vehículos blindados, helicópteros que vuelan junto a aviones. Fueron desplegados en la frontera y, más aún, sin avisar a nadie aunque están obligados a hacerlo", ha afeado Lukashenko.

"Debéis tener planes de contraataque, Dios no lo permita. No estamos desplegando (no di esas instrucciones) nuestras Fuerzas Armadas. Pero debemos prever todo. Para que no nos monten una guerra en la frontera y no estemos preparados para ello", ha añadido.

Por otro lado, Lukashenko se ha referido además a las nuevas sanciones que prepara la Unión Europea (UE) por lo que los Veintisiete consideran una "guerra híbrida" lanzada por el mandatario para desestabilizar el bloque comunitario en respuesta a las restricciones impuestas por occidente tras las fraudulentas elecciones presidenciales de 2020 y el aterrizaje forzoso de un vuelo europeo para detener a un disidente.



Asimismo, ha lanzado otra advertencia a la UE en caso de que Polonia cierre la frontera. "Si nos imponen sanciones adicionales, indigeribles e inaceptables para nosotros, debemos responder", ha recalcado. Por último, ha amenazado con cortar el suministro de gas al Viejo Continente: "Nosotros damos calefacción a Europa y ellos encima nos amenazan con cerrar la frontera. ¿Y si nosotros cerramos el paso del gas natural?", se ha preguntado.