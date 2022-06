Rusia dice que EEUU "echa leña al fuego" con su anuncio de enviar más misiles a Ucrania

El Kremlin considera que Estados Unidos (EEUU) "está echando leña al fuego de forma deliberada" por su decisión de enviar más misiles —proyectiles autopropulsados y blindados (MLRS)— a Ucrania. Así lo ha señalado el portavoz del Ejecutivo ruso, Dimitri Peskov, al afirmar que el país estadounidense "se ciñe al argumento de combatir a Rusia hasta el último ucraniano".

Según la agencia rusa de noticias Interfax, Peskov ha sostenido que "estas entregas no ayudan a despertar entre las autoridades ucranianas el deseo de retomar las conversaciones de paz". Y ha recalcado que "no confía" en las palabras del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, tras la negativa de utilizar este tipo de armamento en suelo ruso. "Para confiar hay que tener la experiencia previa de casos en los que se mantuvieron las promesas; los acuerdos de Minsk no se cumplieron y cayeron en el olvido a causa de Ucrania", ha añadido el portavoz ruso.

Horas antes, la Casa Blanca había afirmado el envío de los MLRS a Ucrania a través de un artículo en The New York Times. Según el presidente estadounidense, Joe Biden, la entrega de los misiles se hizo para hacer frente a la invasión rusa y golpear "objetivos clave".

Si bien, el mandatario estadounidense no precisó el tipo de sistemas enviados al país ucraniano, aunque un alto funcionario señaló que se trataban de sistemas High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS), es decir, misiles múltiples montados en vehículos blindados ligeros.

El avance ruso en Lugansk obliga a retroceder a Ucrania

En el marco del envío de armamento por parte de la respuesta estadounidense, las tropas rusas han avanzado hasta la zona de Severodonetsk, en la región de Lugansk. Un adelanto que ha provocado que la ofensiva rusa obligue a las fuerzas ucranianas a retroceder su paso ante las reiteradas denuncias por la escasez de recursos en el frente.

Según el portavoz del Ministerio de Defensa ucraniano, Oleksandr Motuzyanyk, Rusia habría desplegado "su máximo potencial para llegar a la frontera de la región de Lugansk", una cuestión que el Estado Mayor General de Ucrania ha reafirmado al señalar el "éxito parcial" ruso que ha establecido "el control sobre la parte oriental de la ciudad".

Si bien, el gobernador de la provincia, Serhiy Gaidai, ha comunicado que "una parte de las tropas ucranianas se retiró a posiciones más ventajosas y preparadas previamente, mientras que otra sigue luchando dentro de la ciudad". Aunque el portavoz, Andréi Marochko, de las milicias prorrusas ha confirmado el dominio ruso en la localidad, donde un 70% de la ciudad se encuentra bajo el control ruso.

Gaidai ha añadido que pocas localidades de la región quedan en manos de Kiev —en concreto, solo el 5%— y que se encuentran sometidas bajo "fuego enemigo", lo que dificulta la gestión para organizar evacuaciones. "No se gana rápido, pero ganaremos; ¡Estamos esperando armas occidentales y preparándonos para la desocupación!", recalcó el mandatario ucraniano.

El avance ruso ha promovido la preocupación del Ejecutivo ucraniano ante la escasez de suministros armamentísticos. El propio presidente Volodímir Zelenski explicó que "todos, en todos los niveles, ahora deben ser cabilderos para el suministro de armas pesadas y artillería moderna, todos esos sistemas que realmente pueden acelerar la victoria de Ucrania". A la remesa estadounidense se sumaron 20 países europeos —entre ellos Dinamarca, Italia, Grecia, Noruega y Polonia— que prometieron a finales de mayo donar más ayuda militar a Ucrania.