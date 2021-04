Manifiesto íntegro

Ahora sí



Las libertades están en juego. El 4M viene a brindar una oportunidad única para la izquierda progresista que no podemos dejar pasar.



Esta vez sí es posible conseguir que la derecha, y la ultraderecha, salgan del poder en la Comunidad de Madrid después de 26 infernales años de atentados contra los derechos y la dignidad de la mayoría ciudadana.



Nos jugamos parar esto ya o, de lo contrario, aceptar que el trabajo depredador de la ultraderecha aumente, sea más grave cada día que pase y el retroceso histórico puede convertirse en una pesadilla en toda regla.



Que la izquierda progresista consiga gobernar a partir del próximo 4 de mayo significa cortar en seco el avance del fascismo en nuestro país y poder trabajar por un Madrid sin exclusión social, sin machismo ni xenofobia. Un Madrid que avance en derechos sociales, políticos, económicos y culturales.



Un gobierno madrileño de izquierdas será la mejor noticia no solo para esta Comunidad sino para el futuro de todos los pueblos de España por muchos años.



Repetimos: esta vez es más posible que nunca. Sería imperdonable que dejáramos pasar la oportunidad. Así que todos a votar izquierda progresista el martes 4 de mayo. Nos jugamos la democracia y la libertad.



Listado de firmantes

Elvira Lindo, escritora

Ismael Serrano, cantautor

Carlos Bardem, actor

Almudena Grandes, escritora

Antonio Muñoz Molina, escritor

Marta Sanz, escritora

Alberto Sanjuán, actor

Yayo Herrero, activista ecofeminista.

José Antonio Martín Pallín.

Jurista, magistrado emérito del Tribunal Supremo

Manuel de la Rocha, abogado

Isaac Rosa, escritor

Rosa Regàs, escritora

Fernando Trueba, director de cine

Julieta Serrano, actriz

Santiago Alba Rico, escritor

Juan Carlos Monedero, politólogo

Gloria Muñoz, actriz

Ramón Górriz, presidente Fundación 1º de Mayo de CCOO

Elizabeth Duvall, filósofa y escritora

Joseba Echevarria, secretario Internacional UGT

Daniel Bernabé, escritor

Jesús Gallego, UGT secretario confederal

Ignacio Fernández Toxo, ex secretario general de CCOO

Olga Rodríguez, periodista

Antonio Baylos, Catedrático de Derecho del Trabajo

Juan Diego Botto, actor

Luis García Montero, escritor

Cristina Fallarás, escritora

Daniel Albarracín, economista

Virginia P. Alonso, directora de Público

Manuel Rivas, escritor

Miguel Albadalejo, director de cine

Charo López, actriz

Miguel Mora, director de CTXT

Juan Diego, actor

Pilar Bardem, actriz

Cristina Almeida, abogada

Luisgé Martín, escritor

Isabel García Caballero, directora Nueva Tribuna

José María Crespo, director General de Público

Carlos García Alix, pintor

Ana Castaño, psiquiatra

Luis López Álvarez, delegado del MATS 12 de octubre

Guillem del Barrio Blanco, delegado del MATS La Paz

Emilio Muñoz, ex Presidente del CSIC

Pablo Bustinduy.

Politólogo, experto en relaciones internacionales

Antonio López, director de ISCOD-UGT

Ignacio Muro.

Presidente Plataforma por la Democracia Económica

Carlos Berzosa, catedrático emérito de la Universidad Complutense de Madrid

Ian Gibson, hispanista

Rafael Fraguas, periodista, doctor en Sociología

César Strawberry, músico

Manuel Gerena, cantor

Jesús Jaen Urueña, sindicalista del MATS, sanidad

José Antonio Romero, director de cine

Pedro Carrión, catedrático de Lengua y Literatura

Amparo Climent, actriz y directora de cine

Pilar Udó, presidenta Unión Panafricana

Marga Ferré, presidenta Fundación Europa de los Ciudadanos

Román Gómez Serrano, empresario

Fernando García Gudiña, empresario

Paula Ortega Faura, periodista

Carmen Salamanca, periodista

José Martín Martín Medem, periodista

Belén Gopegui, escritora

Eduardo Sánchez, director de la Fundación Investigaciones Marxistas

Constantino Bértolo, editor y escritor

Alicia Sánchez, actriz

Rosana Torres, periodista

Carlos Gutiérrez, ejecutiva de CCOO

Javier López, sindicalista CCOO

Juan Carlos Plaza, director de teatro

Juan Margallo, director de teatro

José Antonio Ortega, director de teatro

Berta Cao, consultora de Igualdad

Pascual Serrano, periodista

Carlos Enrique Bayo, periodista

Nazanin Armanian, escritora

Javier Gallego, periodista

Emilio Gallego, artista visual

Ricardo García Zaldívar, economista, miembro de Attac

María de los Ángeles González Tejado, enfermera

Juan Calot, actor

María F. Ache, directora Teatro

Jaime Ruiz, presidente AMESDE

Ana Barba, edafóloga

Marià de Delàs Malet, periodista

Lourdes Lucía Aguirre, vicepresidenta Fundación Espacio Público

Enrique del Olmo, sociólogo

Orencio Osuna, director Fundación Espacio Público

Irene Bassanezi Tosi, doctoranda Derechos Humanos

Víctor Sampedro, catedrático de Comunicación

Pedro Chaves, investigador IELAT

Fernando Ruiz-Goseascoechea, periodista

José Manuel López, Fundación Espacio Público

Ariel Jerez, profesor UCM

Luis José Serrano Caro, trabajador de la EMT

Miguel Ángel Ruiz-Larrea Martín-Sacristán

Arquitecto. Fundación Espacio Público

Francisco Sierra Caballero, catedrático Comunicación y FIM

Nora Levinton, psicoanalista

Mariana Laín, pintora

César Fernández Arias, escultor

Pilar Vicente de Foronda, escultora y feminista

María Antonia García, periodista y activista cultural

Dolores Medina Bleda, restauradora de Arte

Vicente Mora González, inspector de Trabajo y Seguridad Social

Catherine Olga Alonso Krulik, fotógrafa y diseñadora de interiores

Ana Jelín, gestora cultural

Felipe Rodríguez, iluminador

Claudia Gravy, actriz

Charo Zapardiel, actriz

Antonio Gil, actor

Resu Morales, actriz

Guillermina García, periodista

Sara Lafuente Hernández, Investigadora del Instituto Sindical Europeo

Julia Osuna García, politóloga

Pedro González de Molina Soler, profesor y escritor

Francisco Sierra Caballero

Catedrático Teoría de la Comunicación y miembro de la Fundación de Investigaciones Marxistas (FIM)

Pedro González Moreno, profesor de secundaria

Quique Sánchez, realizador TV

Helena Sanjuan politóloga y Derecho

Paloma Pujol, regidora de teatro

Pedro Lorenzo de Castro, locutor de Radio

Fran Arranz, actor

Concha Roldán Panadero, directora del Instituto de Filosofía del CSIC

Julio Huélamo, jubilado

Chema Noci, actor

Pedro Miguel Martínez, actor Rosario Arenas, estadística

Julio Rodríguez, profesor de Historia

Mariló Cabal, jubilada

Javier Zapardiel, regidor de Teatro

Claudia Faci, actriz

Carlos Gil, periodista

Emilio Menéndez, ingeniero

Pedro A. Jiménez, profesor Escuela Europea de Bruselas

Carlos Girbau, concejal Ahora Ciempozuelos

Ana Martín Pintado, periodista

Adolfo Fernández, actor

Manuel Lavandera, músico

Juan Antonio Molero Cid, psicólogo

Lidia A. Costa, periodista y escritora

Javier Cantazini, periodista

Luz Olier, escritora y actriz

Concha Busto, gestora cultural

Carlos Olalla, actor

Pablo Vargas, redactor NT

Leo Moscoso, politólogo

Bruno Pomeroy, actor

Eugenio del Río, escritor

Francisco Miranda, concejal Alpedrete

Elisa Pizarro Sara, doctora en Derecho

Andrés Hervás Carreño, economista

María José Aldanas,

Jurista y responsable del área de derechos en la FEANTSA

José Carlos González Lorente, cambio ecosocial

Bernardino Sanz

José Candela Ochotorena, economista

Pablo Fernández-Miranda de Lucas, escritor

Felicitas Mediero, jubilada

Francisco Molinero, poeta

Liliana Pineda, abogada y activista

Eva Alcázar Leyva, pianista, miembro de ATTAC

Covadonga Martínez Quintana, administrativa

Antoine Candelas Vidal, cantautor

Nieves Márquez de la Cruz

Jordi de Dios Robles, periodista informático

Emilio Gallego, artista visual

Pablo Muñoz de Escalona, técnico de gestión

Alicia García Medina, bibliotecaria

José Miguel Carrión Castro, consultor

Rafael Alberto González García, médico jubilado

Roberto González, miembro de Atta

Jesús Lasanta García, pensionista, militante de izquierdas

Fernando de Dios Provencio, diseñador

Julia Montejo, escritora, guionista y profesora universitaria

Cristina Abelló Aguilera, gestora cultural

Marián López Fernández Cao,

Catedrática de Universidad. Directora del Grupo 941035 «EARTDI. Aplicaciones del Arte en la Integración Social»

Martín Infante Gómez, ingeniero Industrial (jubilado)

Alberto Pina, pintor

Maria Jose Miró Sarda

Beatriz Beltrán Cervero, endocrinóloga (jubilada)

Vidal Parra Moreno, publicista jubilado

Mercedes Sanz Sena, jubilada

María Isabel Sánchez Olivares, sanitaria

José Manuel Rivas de la Cruz, profesor jubilado

Antonio Moreno Civantos, pediatra y epidemiólogo

José Ángel Paniego García, psicólogo educativo y social.

Fernando Rivas de la Cruz, profesor (jubilado)

Isabel Rubio, documentalista (Jubilada)

Luz Pichel, catedrática de Lengua y Literatura, poetisa (jubilada)

Mercedes Montero Vicenti, psicóloga

Ramón Pedregal Casanova, escritor, periodista

David de Araujo Alonso.

Estudiante, ecologista, vegano y futuro promisor para intentar cambiar el mundo

Daniel Henríquez, cineasta diletante

Guiomar Rodriguez de Vera Alvarez.

Técnica especialista en Inserción Profesional de la UCM

Vicenta Gilarranz Miralles, profesora de Educación Secundaria

Emiliano Aránguez Ruiz, geógrafo

Francisco Javier Lucía Aguirre, ingeniero jubilado

María Luz Benito Alonso, oficial laboratorio jubilada

Pedro Martín Chicote, jubilado

Maximiano Fernández Hernán Sanz, pensionista

Mónica Alberola, arquitecta

Isabel de las Casas, auxiliar docente.

Arantxa Aguirre Carballeira, documentalista

Lorenzo Gil de Avalle, jubilado

Francisco Javier Catalán López, jubilado

María Dolores Ruiz González, jubilada

Miguel Antonio García Echevarría, pensionista

Eugenio Cano Navas, jubilado

Ramón Fernández Corrales, pensionista

Purificación Martín Castillo, pensionista

Nadia Akjal El Mrabet. Estética y Peluquería.

Miren Lucía Benito, administrativa funcionaria interina

Tania Lucía Benito, ingeniera funcionaria

Raquel Jiménez Rodríguez, maestra jubilada

María Fernanda G. Suárez García,

Ex Directora de Cooperacion Internacional CONCYTEC y Ex Responsable de Comunicación, CYTED, Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Paula Rivas Hesse, arquitecta

Antonio Molina, antropólogo

Fátima Serrano García,abogada

Fernando Portals Castiñeira, jubilado

José María Galán Alonso, administrativo

Karen Garland, profesora

María Luisa Guadamillas López -Rey, enfermera

José López Díaz Ulzurrun, ingeniero

Juan José Vicente Cuesta, profesor

Eva Maldonado, periodista Diario 16

Jesús Pérez Martínez, UGT

Meli Guijarro, abogada UGT

Ana María Brull, administrativa

Cristina Domingo Zaragoza, pensionista

Carlos Gutiérrez Calderón, Comisión Ejecutiva de la CS de CCOO

Antonio Amado Herrera, jubilado

María Jesús de la Iglesia Minaya, enfermera

Félix López Rivera, jubilado de Banca