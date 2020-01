La relación entre Vox y el cine español ha dado su último giro de guion. Para esta edición, la formación ultraderechista ha sido invitada por la Academia a asistir a la gala de entrega de los Premios Goya 2020, después de haber criticado que la institución no contara con ellos para la edición pasada. Sin embargo, Santiago Abascal no acudirá a la cita tras haber declinado la invitación.

Vox cuestionó el año pasado a la Academia por no invitarle a la entrega de los premios y recomendó que se hiciera una película "sobre la gloriosa historia de España" y un personaje como Blas de Lezo, "porque los españoles volverían al cine y ellos dejarían de pedir subvenciones".

Estas declaraciones despertaron malestar dentro del mundo del cine español. El director y guionista Borja Cobeaga fue uno de los más críticos con Vox el año pasado. Cuando le preguntaron por qué el cine español no hacía un guion sobre Blas de Lezo como recomendaba el partido de Abascal, fue tajante: "Porque no nos da la puta gana".

La Academia de Cine, ha declinado pronunciarse sobre el asunto y se ha remitido a una rueda de prensa que ofrecerá el próximo lunes para informar de los detalles de la gala de los Goya, a la que ya ha confirmado su asistencia el nuevo ministro de Cultura y Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes.

Fuentes de la Academia se han limitado a recordar que para la gala de los Goya se cursan invitaciones a los partidos políticos que tienen grupo parlamentario propio en el Congreso de los Diputados. Por dicha razón, no se invitó a Vox la pasada edición, que entonces no tenía siquiera representación en el Parlamento, al igual que a otros grupos minoritarios como ERC o EH Bildu. No obstante, este año la Academia sí ha contado con la formación después de que esta fuera la tercera fuerza más votada en las últimas elecciones. La gala tendrá lugar el 25 de enero en el Palacio de Deportes Martín Carpena de Málaga.