El alcalde de León, el socialista José Antonio Diez, ha expresado su disconformidad a la dirección nacional y autonómica del PSOE, contrario al deseo de este ayuntamiento y de otros seis municipios leoneses de constituir una autonomía propia para la Región Leonesa –León, Salamanca y Zamora–.

En una entrevista con la Cadena Cope, el alcalde de León ha explicado que desde Ferraz le enviaron una "comunicación" antes del debate de esta moción, que el regidor y el grupo socialista en el Consistorio no aplicaron porque "no era oportuna" y "no se ceñía al objeto de la moción".

Después del debate y la aprobación de esta iniciativa, que salió adelante con los votos del PSOE, Podemos y UPL, desde la dirección nacional y autonómica mandaron un segundo comunicado al alcalde, del que "comparte" gran parte de su análisis, referido a los "desequilibrios autonómicos", pero del que no comparte que la formación exprese su rechazo a esta moción.

Diez afirma que "hay argumentos tanto históricos, como económicos", para que la Región Leonesa pueda constituir una autonomía

Diez ha afirmado que hay "argumentos de todo tipo, tanto históricos como económicos", para que la Región Leonesa –León, Salamanca y Zamora– pueda constituirse como una Comunidad Autónoma independiente, algo que también es un "derecho constitucional".

Y ha defendido el "derecho de la Región Leonesa a ser escuchada", para lo que ha reclamado de nuevo una "reordenación territorial" en España para que "tenga su propia autonomía".

Para ello, el regidor ha expuesto que en estos más de 35 años desde la creación de Castilla y León, la "Región Leonesa ha sido la que más ha sufrido el centralismo y los desequilibrios territoriales promovidos por los gobiernos del PP".

Desde 1983, ha añadido, las provincias de León, Salamanca y Zamora han perdido más del 80 por ciento de la población y la diferencia entre la renta per cápita de estas tres provincias con las del resto de la Comunidad ha pasado de los 2.300 euros a los más de 4.000 euros anuales actuales, ha precisado.