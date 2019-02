Begoña Villacís, ya es, de facto, la candidata de Ciudadanos al Consistorio de la capital. La formación naranja dio a conocer el miércoles por la tarde el resultado de sus primarias y sorprende que Villacís sea la única en competir por la carrera al Ayuntamiento, teniendo en cuenta que por la Comunidad de Madrid se han presentado 14 personas, entre ellas Ignacio Aguado, portavoz de la formación en la Asamblea madrileña.

Confirman fuentes del partido a este periódico que se habían presentado otras dos candidaturas para confrontar a Villacís, Jorge Fernandez Santamaría y Abdon Nuñez, dos nombres desconocidos para la opinión pública, y que ambos alegaron motivos personales y retiraron sus propuestas, una vez ya presentadas. La líder de Cs en el Ayuntamiento se mostró "agradecida, sobre todo a los afiliados" tras conocer que era oficialmente la candidata y consideró que "que no se hayan presentado otras candidaturas revela que el apoyo ha sido mutuo, que hemos trabajo muy muy bien estos años y el 26 gobernaremos esta ciudad".

Según un sondeo de la dirección federal del PSOE publicado a principios de este mes, la labor de oposición de Villacís es valorada por los madrileños. Ciudadanos aumentaría su presencia, al subir del 11,4 % al 18,1 % de los votos, lo que supone que de los siete ediles con que cuenta este partido en la actualidad pasaría a diez. Aunque Manuela Carmena ganaría las elecciones municipales en Madrid, su victoria sería insuficiente para gobernar porque PP y Ciudadanos junto a Vox sumarían 29 diputados frente a los 28 del bloque de izquierdas.

Esta encuesta, sin embargo, fue previa a las informaciones reveladas por diversos medios de comunicación, incluido este diario, relativas a Villacís y su entorno, que podrían perjudicarle en su carrera para conseguir ser la próxima alcaldesa de Madrid. Entre ellas, la sociedad patrimonial con dos millones de euros en inmuebles administrada junto a su marido, Iuriscontencia SL, que ocultó a Hacienda, las conversaciones para ir en las listas de Vox en el año 2015 al Ayuntamiento, o que su marido elaborase la hoja de ruta de Jusapol, beneficiando a su bufete con la campaña.

Resulta, cuanto menos, revelador, que a la dirigente de Ciudadanos no le hayan salido competidores, a pesar de salir desde una posición aventajada por su proyección mediática y tener el apoyo de la cúpula del partido. No obstante, otras candidaturas del mismo calibre sí cuentan con oponentes, como la de Inés Arrimadas en Barcelona - con 11 contrincantes -, la de José Manuel Villegas en Almería -con 6-, la de Juan Carlos Girauta por Toledo -con 2- e incluso la del propio Albert Rivera, con 17.

La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas (2d), junto al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera (2i), el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado (d), y la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís (i). /EFE

"Me han elegido como adversaria para desprestigiarme"

Recientemente hemos conocido que Villacís fue multada con un pago de 70.000 euros por Hacienda por no declarar bien el IVA en 2016. La Agencia Tributaria investigó la empresa Iuriscontecia S.L, creada por la edil y su marido, Antonio Suárez-Valdés, de la que ambos eran administradores solidarios, y halló numerosas irregularidades. Según adelantó ABC, Hacienda concluyó que la sociedad funcionaba como una pantalla para pagar menos impuestos. Para entonces, Villacís cumplía un año como concejala en el consistorio madrileño.



Cuando se conoció que Villacís había ocultado esta sociedad patrimonial de dos millones de euros durante tres años, la concejala aseguró que obedecía a una campaña de desprestigio por parte de sus adversarios políticos en el contexto de una campaña muy disputada. Tras conocerse que fue multada por no pagar declarar bien el IVA y por falsear su cese en esta empresa, ABC intentó ponerse en contacto con la líder de la formación naranja en Madrid, pero ésta rehuyó. "Preguntadle a mi marido, yo no me encargaba de la sociedad", respondió. Así, el diario se puso en contacto con Suárez-Valdés quien "dijo tener que consultarlo con su contable y pidió las preguntas por escrito". Pese a que las consultas fueron enviadas, no respondió.



La mayor operación que llevó a cabo Iuriscontecia S.L fue la construcción del domicilio de la pareja. Un chalet de 667 metros cuadrados en Villanueva de la Cañada que fue dada de alta como despacho.Villacís aseguró que lo que paga de alquiler se ajusta al "precio de mercado". El diario Infolibre asegura, en cambio, que en 2015, "en vísperas de las elecciones municipales", Villacís y su marido "firmaron un contrato por el que alquilaron dos tercios del chalé que la sociedad ya poseía a 30 kilómetros de la capital".

Carlos Sánchez Mato, concejal de Izquierda Unida en el Consistorio, aseguró que su partido tomará acciones legales contra Villacís. El edil explicó que "cuando hemos tenido conocimiento de los incumplimientos flagrantes, todavía presuntos, hemos indicado que habiendo estudiado los documentos tomaremos acciones legales en las próximas fechas". Unas decisiones que, explica, además de suponer un incumplimiento en carácter de incompatibilidades, suponen también "un incumplimiento administrativo".



El marido de Villacís elaboró la hoja de ruta de Jusapol

Jusapol nació como una "asociación profesional apolítica" que prometió luchar por la equiparación salarial de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado sin afán sindical ni ambiciones económicas, pero este diario desveló que altos cargos de Jusapol reconocen en privado que Ciudadanos manejó la asociación policial.



Begoña Villacís porta la pancarta de la cabecera de la manifestación de Jusapol en Madrid, el 5 de mayo de 2018, junto a Ignacio Aguado y Miguel Ángel Gutiérrez. Detrás, Felisuco (Félix Álvarez). / Cs_Madrid

A principio de marzo pasado, el Gabinete Jurídico Suárez-Valdés lanzó un manifiesto contra el acuerdo Gobierno-sindicatos que facilitó la transformación de esa asociación en un auténtico holding sindical (Jupol, Jucipol, Afapol, Depol...), contradiciendo sus promesas fundacionales. Esa manifiesto (titulado "El engaño sindical de la equiparación salarial" y al que Público ha tenido acceso), mostraba que el bufete de Antonio Suárez-Valdés hablaba en primera persona pero en nombre de Jusapol.

Y la portavoz de Cs al Ayuntamiento de la capital se ha visto involucrada en otra polémica esta semana. El martes el diario ABC publicaba que Villacís se dio cita en un restaurante con Santiago Abascal e Iván Espinosa de los Monteros, vicesecretario de Relaciones Internacionales en el año 2015.

Según la información, el partido de ultraderecha le ofrecía ser el "número cinco o seis" de sus listas para la Asamblea madrileña, ya que les gustaba cómo debatía en Intereconomía, donde dio a conocer su figura política, pero en ningún caso el "número uno", que estaba reservado para Santiago Abascal y la Alcaldía para Ortega Smith. Ella, según, el diario, les dijo que Ciudadanos ya le había hecho una propuesta para ir como número uno en las municipales y les prometió "que se lo pensaría".

Villacís aseguró ante los medios a su llegada al Palacio de Cibeles que no había militado nunca "en ningún otro partido que Ciudadanos", aunque reconoció que antes de entrar en la vida pública, "participaba en diversos programas de TV y en esa época se me ofreció la posibilidad de colaborar con otros partidos", zanjó.